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NBA／交易後首戰前東家 庫茲瑪助公鹿3連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
庫茲瑪(右)被交易後首度面對前東家，拿下全隊最高分。（美聯社）
庫茲瑪(右)被交易後首度面對前東家，拿下全隊最高分。（美聯社）

在主場與快艇激戰最後末節逆轉戰局的公鹿，隨即趕往華盛頓準備「背靠背」的比賽，加上面臨波提斯（Bobby Portis）禁賽、里拉德（Damian Lillard）缺席、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有上場時間限制的難題，公鹿在一路苦戰的情況下，最終以104：101、3分之差驚險擊退巫師。

公鹿取得3連勝，揮別前陣子4連敗的陰霾，近期7戰取得5勝，排名居東區第5，落後溜馬半場勝差。

這場比賽也是庫茲瑪（Kyle Kuzma）與米道頓（Khris Middleton）被交易後首度面對前東家。庫茲瑪扛下重任，第三節獨拿10分，幫助公鹿克服上半場一度落後16分的困境，一舉超前比分，並在第四節最多取得15分領先。

不過公鹿在第四節後段因為「字母哥」提前6犯畢業，導致進攻突然嚴重熄火，反被巫師殺了一波14：3的猛烈攻勢，將差距縮小到4分差。米道頓隨後砍進三分球，但他在接下來兩波進攻中先是被洛培茲（Brook Lopez）賞了一鍋，最後一擊搶攻三分也失手，無緣幫助球隊將比賽逼進延長。

庫茲瑪拿下全隊最高19分，外加8籃板5助攻，他的正負值與拿下15分4籃板4助攻3抄截的羅林斯（Ryan Rollins）並列公鹿最佳；安戴托昆波僅打19分鐘就吞6犯，得到18分6籃板3助攻，出現7次失誤。

命中關鍵兩罰的洛培茲拿到18分9籃板2阻攻；同樣在季中交易過來的波特（Kevin Porter Jr.）則有12分3籃板3助攻3抄截的表現。

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