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NBA／明星賽新制觀眾不買單 收視率史上第2低

中央社／舊金山19日即時報導
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今年NBA明星賽收視率下跌13%，史上第2差。（美聯社）
今年NBA明星賽收視率下跌13%，史上第2差。（美聯社）

體育商業新聞媒體Front Office Sports 19日報導，NBA明星賽今年嘗試的新賽制顯然未獲觀眾認可，平均收視人數排在歷年倒數第2，僅高於2023年。

路透引用這家媒體報導指出，今年有470萬觀眾透過透納電視網（Turner Network Television, TNT）平台收看NBA明星賽，僅多於2023年的460萬，收視率比起2024年更是下跌了13%。

今年的NBA明星賽不再只有1場比賽，而是有4支球隊參加3場比賽，每場比賽由率先拿下40分的球隊獲勝。歐尼爾（Shaquille O'Neal）率領的「俠客隊」（Team Shaq）擊敗新秀挑戰賽勝隊「新星隊」（Team Rising Stars）與巴克利（Charles Barkley）領軍的「查克隊」（Team Chuck），拿下冠軍。

過去3屆NBA明星賽的平均觀眾人數均未達600萬人。在此之前，歷屆明星賽的收視人數皆達此一標準。

至於15日晚間舉行的技術挑戰賽、三分球大賽與灌籃大賽平均吸引340萬觀眾收看，創下歷史新低。

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