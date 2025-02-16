NBA／麥克朗4灌太神 柯瑞進入夢鄉「睡覺」致敬

柯瑞在社群分享麥克朗的灌籃影片，讚3連霸得主「做得好」。（路透）

被譽為「拯救灌籃大賽的男人」，魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung），15日如願成為史無前例的NBA 灌籃大賽三連霸得主，最後一灌更讓地主當家球星柯瑞 （Stephen Curry）都折服，直接閉上眼睛靠在隊友背上，用另種方式詮釋招牌的「睡覺」慶祝方式。

身高不出色的麥克朗已兩度證明自身彈性和爆發力，15日從第一灌的飛躍汽車、從天窗中的夥伴手中接下球完成爆扣就技驚四座，第二灌直接飛過人反身雙手灌籃；進入決賽輪，他左、右手各將一顆球塞進框，最後一灌再飛過站上木板「增高」的211公分莫布里（Evan Mobley），且是先將球碰籃框後再把球灌進。

麥克朗4灌都獲得50分的滿分肯定，最後一灌一氣呵成後，和太太坐在籃框後「海景第一排」的柯瑞直接震驚到雙眼閉上、假裝進入夢鄉，之後也在社群分享麥克朗的灌籃影片，讚3連霸得主「做得好」。

今年明星賽在勇士 主場大通中心舉行，柯瑞雖在明天全明星賽才將上陣，15日仍沒缺席，在場邊看隊友們投入技術挑戰賽和三分球大賽，賽前甚至在半場背對籃框，單手一甩就投進「logo shot」，讓現場球迷爆出驚呼。