NBA／初代獨角獸技壓溫班亞瑪 綠衫軍輕取馬刺收3連勝

波爾辛吉斯（左）、溫班亞瑪(右)。 (路透)

馬刺隊今(12)天作客塞爾蒂克隊主場，在初代「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現技壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的情況下，馬刺領空權盡失，塞爾蒂克一度領先高達24分，最終「綠衫軍」也在泰托姆（Jayson Tatum）進帳32分、14籃板、7助攻全能數據領軍下，以116：103輕取馬刺，收下3連勝。

塞爾蒂克今天在主場迎戰馬刺，從首節就展現多點開花的攻勢，尤其是禁區雙塔波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福特（Al Horford）面對溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在攻守兩端都能成功牽制對手，加上對上老東家的懷特（Derrick White）在外圍挹注火力，首節打完塞爾蒂克就取得37：19的大幅領先。

第二節塞爾蒂克在泰托姆與波爾辛吉斯領軍下，將領先差距擴大到20分以上，反觀馬刺今天不僅外線手感不佳，團隊三分球39次出手僅命中9球，其中溫班亞瑪6投僅中1，保羅和福克斯也僅有5中1和3中1的表現，讓馬刺在頓失外線火力的情況下，遲遲無法將差距縮小。

易籃後，塞爾蒂克持續占有籃板優勢，團隊全場共抓下56個籃板，比起馬刺多出18顆，其中包括15個進攻籃板，最終塞爾蒂克就在團隊5人得分上雙下，以13分差距收下3連勝。

塞爾蒂克今天以泰托姆拿下32分、14籃板、7助攻表現最佳，波爾辛吉斯則有29分、6籃板，其中包括三分球4投3中，在數據表現上技壓只拿下17分、13籃板的溫班亞瑪，至於馬刺新兵福克斯則有23分、5助攻，但在他加盟的前5場比賽球隊吞下3敗，而保羅則是在本場比賽完成4次抄截，生涯總抄截數登上史上第2名，追平獨行俠總教練基德（Jason Kidd）的2684次。