NBA／新中鋒來了 湖人簽下213公分烏克蘭長人

從自由市場簽下213公分的烏克蘭中鋒連恩，補強禁區戰力。 (截圖自湖人官方X)

湖人 隊在驚天交易送出禁區大將戴維斯（Anthony Davis）、迎接超級球星唐西奇（Luka Doncic）加入後，積極找尋中鋒人選，日前和黃蜂隊交易中鋒威廉斯（Mark Williams）體檢未通過告吹，今天球團宣布，從自由市場簽下213公分的烏克蘭中鋒連恩（Alex Len），補強禁區戰力。

美媒報導，湖人是從溜馬手中「攔胡」連恩，31歲的波克蘭中鋒原本屬意和溜馬隊簽約，但在湖人和黃蜂交易破局後出現中鋒空缺，連恩因此改變心意改披紫金戰袍，將和海斯（Jaxson Hayes）捍衛湖人內線。

湖人釋出伍德（Christian Wood）來清出空間簽下連恩，伍德季外動了膝蓋手術，本季還沒有上場紀錄。

巫師隊上周透過三方交易從國王隊獲得連恩，史馬特（Marcus Smart）則從灰熊隊到巫師隊，不過連恩後續遭到釋出。

2013年選秀第一輪第五順位被太陽隊選中的連恩，本季為國王出賽36場，場均成績是1.4分、1.8籃板，上場時間僅7.2分鐘；他12季的NBA生涯場均出賽17.1分鐘，場均成績是6.7分、5.3籃板。