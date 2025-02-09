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NBA／詹皇、唐西奇缺席 …里夫斯飆45分 湖人13戰11勝

記者蔡佳霖／綜合報導
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里夫斯(左)創下生涯得分新高。 （路透）
里夫斯(左)創下生涯得分新高。 （路透）

在唐西奇（Luka Doncic）正式復出之前，詹姆斯（LeBron James）又在8日比賽中休兵，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前特別告訴里夫斯（Austin Reaves），需要他拿到至少38分8籃板8助攻這樣的成績，球隊才有可能贏球。

里夫斯果然扛起重任，在8日主場對溜馬的比賽中，他上場40分鐘，26投14中包含4記三分球，13罰全中，狂砍生涯新高45分，外加7籃板7助攻3抄截的全方位表現，帶領湖人以124比117擊敗火箭。

湖人收下5連勝，同時也在最近13場比賽中拿下11勝，排名力壓6連敗的火箭躍居西區第4。

「我認為他最大的進步就是領導能力，他扛下責任，接受挑戰。他和我們的球隊中任何球員一樣重要，當他無法上場時，這一點尤其明顯，我感覺他就是今晚場上的最佳球員。」雷迪克透露，詹姆斯昨晚特別打電話給里夫斯，告訴他今天自己無法上場。

里夫斯此戰不僅創下生涯得分新高，這還是NBA史上落選新秀中第2高得分紀錄，僅次於范弗利特（Fred VanVleet）的54分。

此外，里夫斯更成為2005年的布萊恩（Kobe Bryant）之後，隊史單場至少拿到45分5籃板5助攻的最年輕球員。

除了里夫斯的瘋狂演出，八村壘（Rui Hachimura）也貢獻24分9籃板，文森（Gabe Vincent）和古德溫（Jordan Goodwin）得分也達雙位數。值得一提的是，自從范德比爾特（Jarred Vanderbilt）歸隊後，他出賽的7場比賽湖人7戰全勝。

湖人首節以超過7成命中率打出44比22的分差，直接擊倒了溜馬，里夫斯一人就拿下14分。而他在下半場又拿下25分，讓溜馬難以有效反撲。

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