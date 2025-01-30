NBA／明星賽替補名單 溫班亞瑪等6人首度入選

溫班亞瑪。(美聯社)

2025年NBA明星賽替補名單出爐，馬刺 隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等6人首度入選，快艇 隊「大鬍子」哈登（James Harden）暌違3年回歸。

入選西區全明星賽替補的有快艇哈登、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、湖人隊戴維斯（Anthony Davis）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。火箭隊森根（Alperen Sengun）、雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）及馬刺溫班亞瑪都是首次入選。

西區遺珠有受傷的獨行俠隊一哥唐西奇和球星厄文（Kyrie Irving）、快艇鮑威爾（Dwight Powell）、灰熊莫蘭特（Ja Morant）、太陽布克（Devin Booker）、國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）及福克斯（De'Aaron Fox）。

入選東區全明星賽替補的有公鹿隊里拉德（Damian Lillard）、騎士隊葛蘭德（Darius Garland）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）、溜馬隊席亞康（Pascal Siakam）。活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、熱火隊赫洛（Tyler Herro）和騎士莫布里（Evan Mobley）都是首次入選。