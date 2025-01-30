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NBA／明星賽替補名單 溫班亞瑪等6人首度入選

體育新聞組／綜合報導
溫班亞瑪。(美聯社)
溫班亞瑪。(美聯社)

2025年NBA明星賽替補名單出爐，馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等6人首度入選，快艇隊「大鬍子」哈登（James Harden）暌違3年回歸。

入選西區全明星賽替補的有快艇哈登、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、湖人隊戴維斯（Anthony Davis）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。火箭隊森根（Alperen Sengun）、雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）及馬刺溫班亞瑪都是首次入選。

西區遺珠有受傷的獨行俠隊一哥唐西奇和球星厄文（Kyrie Irving）、快艇鮑威爾（Dwight Powell）、灰熊莫蘭特（Ja Morant）、太陽布克（Devin Booker）、國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）及福克斯（De'Aaron Fox）。

入選東區全明星賽替補的有公鹿隊里拉德（Damian Lillard）、騎士隊葛蘭德（Darius Garland）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）、溜馬隊席亞康（Pascal Siakam）。活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、熱火隊赫洛（Tyler Herro）和騎士莫布里（Evan Mobley）都是首次入選。

黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball）是球迷票選東區後場人氣王，卻意外落選，東區遺珠還有老鷹隊少主楊恩（Trae Young）、魔術隊班凱羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）、公牛隊拉文（Zach LaVine）。

明星賽西區、東區完整名單。(取材自NBA官方X平台)
明星賽西區、東區完整名單。(取材自NBA官方X平台)

快艇 馬刺 鮑爾

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