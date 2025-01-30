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NBA／祖巴茲本季第2次雙20 險與溫班亞瑪爆衝突

記者蘇志畬／即時報導
快艇隊祖巴茲(右)險與馬刺隊溫班亞瑪爆衝突。(美聯社)
快艇隊祖巴茲(右)險與馬刺隊溫班亞瑪爆衝突。(美聯社)

美國職籃NBA快艇隊29日以128：116擊敗馬刺隊，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）狂攻21分外加22次籃板，締造本季第二次的「20-20」，只不過一次爭搶籃板的推擠，差點與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）產生衝突。

快艇隊上半場一度佔據優勢，但第3節馬刺隊將比分拉近到2分差，直到第4節快艇隊再次要回節奏，才以12分差贏球，快艇全隊4人得分超過20分，馬刺隊則是溫班亞瑪23分、卡瑟爾（Stephon Castle）20分撐大局。

祖巴茲以5成命中率達成「20-20」，這也是他生涯第3次達陣，成為今年球季第4位球員達成2次以上「20-20」的球員。

此戰裁判吹判尺度放得寬，兩隊球員肢體動作也較多，其中一次爭搶籃板時，祖巴茲衝入禁區的途中推了溫班亞瑪一把，溫班亞瑪重心不穩跌倒滑到界外區。

溫班亞瑪很快站起來要衝向祖巴茲，但被隊友們攔下，衝突並未擴大，裁判也沒做出技術犯規的判決，好在賽後兩人也互相擁抱，化解矛盾。

傷後復出的雷納德（Kawhi Leonard）有上場時間限制，不過29日出賽28分39秒創下本季新高，19投11中的高效率拿下27分，與隊友鮑威爾（Norman Powell）並列全場最高分；哈登（James Harden）則是有21分、11助攻的演出。

快艇 馬刺 NBA

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