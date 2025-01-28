NBA／戴維斯首節就飆21分 全場42分23籃板助湖人捕黃蜂

戴維斯（中）猛轟42分、23籃板。（路透） Jan 27, 2025; Charlotte, North Carolina, USA; Los Angeles Lakers forward Anthony Davis (3) shoots a jumper over Charlotte Hornets center Mark Williams (5) during the second quarter at the Spectrum Center. Mandatory Credit: Jim Dedmon-Imagn Images【作者：路透通訊社，日期：2025-01-28，數位典藏序號：20250128092614819】

過去6場比賽拿下5勝的湖人 ，27日作客黃蜂主場在戴維斯（Anthony Davis）首節就豪取21分，全場猛轟42分、23籃板領軍下，最終以112：107擊敗黃蜂，收下4連勝。

近期狀況火熱的湖人在日前展開客場6連戰，在首場比賽擊敗勇士 後，27日則是來到夏洛特作客黃蜂主場，首節賽事湖人明星前鋒戴維斯在第一節打滿12分鐘就拿下21分、11籃板外加2次火鍋，生涯首度單節就進帳「雙十」。

在戴維斯的領軍下，湖人也打出絕佳開場，首節打完就取得20分領先優勢，戴維斯一人拿下21分就比黃蜂團隊的19分還多出2分。

不過接下來三節地主黃蜂也展開猛烈反撲，在小鮑爾 （LaMelo Ball）三分球命中後連追7分，儘管他也在該節發生腳踝扭傷退場的狀況，但黃蜂在多點開花的攻勢下單節仍是拿下32分，反觀湖人手感卻出現降溫的狀況，上半場打完黃蜂也追到僅剩8分差距。

易籃後黃蜂仍是一路緊咬比分不放，甚至在第四節初追到僅剩2分差距，儘管湖人接下來打出一波18：7的攻勢，在比賽最後4分鐘又將差距拉大到13分，但黃蜂又在布里吉斯（Miles Bridges）和格林（Josh Green）領軍下在比賽最後13秒追到僅剩3分差距，不過湖人最終仍是靠著戴維斯倒數8秒兩罰俱中，以5分差距帶走勝利。

湖人27日以戴維斯攻下42分、23籃板表現最佳，而他也成為除了公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）外，在2000年後唯一一位單節拿下20分、10籃板的球員，至於詹姆斯（LeBron James）則有22分、8助攻、7籃板演出，黃蜂則以布里吉斯26分最佳。