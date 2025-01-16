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NBA／詹姆斯領湖人「滅火」 強調盼為野火災民帶來希望

記者劉肇育／即時報導
湖人隊15日在主場117：108擊敗熱火。(路透)
湖人隊15日在主場117：108擊敗熱火。(路透)

在過去三場比賽苦吞3連敗後，湖人隊15日在主場出戰熱火，靠著下半場火力全開，團隊共計6人得分上雙，以及詹姆斯（LeBron James）在比賽最後階段連得7分的表現，以117：108中斷近期3連敗和對戰熱火隊3連敗。

湖人近期狀況不佳，在扣除因為加州野火延期的兩場賽事，近3場比賽都吞下敗仗，而15日繼續在主場出戰熱火，湖人上半場儘管有戴維斯攻下14分、八村壘也有12分進帳，但熱火在少了一哥巴特勒（Jimmy Butler）的情況下由赫洛（Tyler Herro）領銜出擊，他在上半場就有22分進帳，幫助熱火取得12分領先優勢。

不過易籃後湖人其他人也加入搶分行列，尤其是40歲的詹姆斯在該節中段連續命中兩顆三分球，幫助湖人一度追到1分差距，第四節最後階段他又再度挺身而出，在比賽最後3分半鐘連拿7分，幫助湖人將領先優勢一口氣擴大到9分，最終湖人也以9分差距擊敗熱火，終結近期3連敗。

湖人15日團隊6人得分上雙，其中戴維斯、八村壘與詹姆斯得分皆在20分以上，後衛里夫斯（Austin Reaves）則有14分、14助攻，克里斯提（Max Christie）則有16分，至於熱火則以赫洛攻下34分最佳，不過下半場熱火手感明顯降溫，兩節合計僅拿下42分，成為遭到湖人逆轉的關鍵。

湖人贏球後升上西區第5名，對於在比賽最後階段接管戰局，幫助球隊在主場中斷連敗，詹姆斯賽後說：「我們要為前幾天晚上的表現道歉，在最近洛杉磯的悲劇事件中，我們還是希望自己能夠為大家帶來一點希望。」

湖人 加州 洛杉磯

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