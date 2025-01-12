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NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)
衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

金塊隊除了兩位「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，12日還迎接前鋒葛登（Aaron Gordon）回歸，因小腿不適缺賽9場的葛登替補出賽展現高效率，只上場18分鐘就7投6中攻下13分，助隊克服下半場最多19分落後，以112：101逆轉擊敗雙星缺陣的獨行俠隊。

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）持續因傷缺席，12日碰金塊雖打出32：17的開節攻勢，第三節在湯普森（Klay Thompson makes）飆進還曾取得86：67領先，但大幅領先沒能守成，被金塊打出決勝節33：12的逆轉攻勢。

金塊前三節三分球25投僅4中，但第四節7投3中，反觀獨行俠決勝節11次外線嘗試全部落空，吞下厄文、唐西奇缺陣7場下的第5敗。

衛斯特布魯克12日再有21分、10籃板、7助攻，約柯奇也有19分、18籃板和9助攻的「準大三元」成績，有出賽時間限制的葛登也有強勢演出，7投6中攻下13分，他在場上時金塊的正負值高達正23。

湯普森三分球13投6中攻下獨行俠最高的25分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）和馬歇爾（Naji Marshall）各16分。

厄文

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