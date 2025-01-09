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NBA／鵜鶘可能上架威廉森 傳勇士沒興趣「豪賭」交易

體育新聞組／綜合報導
才復出的威廉森可能會被鵜鶘當作交易籌碼。（美聯社）
才復出的威廉森可能會被鵜鶘當作交易籌碼。（美聯社）

隨著交易大限日漸接近，急需幫柯瑞（Stephen Curry）找幫手的勇士隊如何補強是外界焦點，但即使市場上可能出現大牌球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson），勇士卻沒有太大興趣。

Andscape記者史皮爾斯（Marc J. Spears）周二接受電台節目訪問時透露，雖然鵜鶘可能在交易截止日前將威廉森交易，但勇士並未將他列入考慮範圍。

史皮爾斯在節目中表示：「我聽說威廉森並不在勇士的雷達範圍內，這或許是好事。你永遠不知道他會有什麼表現，或是他什麼時候能保持健康穩定出賽。他的薪資也相當高，我認為勇士最終可能會以非常創新的方式進行補強，而他們確實需要這樣做。」

威廉森是2019年鵜鶘的選秀狀元，一進入職業賽場就展現超巨能力，然而他在職業生涯中飽受傷病困擾，因腿筋傷勢自11月6日以來缺席了27場比賽，直到7日對戰灰狼隊才復出，8日則因「背靠背」以傷病管理為由輪休。他的健康問題讓人擔憂，在6個賽季中，威廉森只有2季出賽場次超過60場，此外他2024-25賽季薪資高達3670萬美元，這對於勇士這樣已面臨薪資壓力的球隊來說，也是顯著障礙。

被問到自己可能被交易的感受，威廉森則正面回應：「身為職業球員我能做的就是每天好好打球享受比賽，至少我能靠最愛的籃球為生，墨瑞（Dejounte Murray）總是告訴我不能將此視為理所當然。」

在健康的情況下，威廉森被視為聯盟中最具統治力的球員之一。他職業生涯場均可以貢獻24.6分、6.6個籃板和4.2次助攻，整體投籃命中率高達58.7%，並兩度入選明星賽。

史皮爾斯認為，勇士隊需要以創新的方式補強陣容，而不是在威廉森這樣的高風險球員身上押注。儘管威廉森擁有巨星潛質，但他的不確定性和高昂薪資，讓勇士更傾向探索其他更穩定的選項，不僅降低風險，也能更靈活地調整球隊薪資結構。

勇士 柯瑞

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