我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

NBA／40歲誰信？詹姆斯大風車灌籃 觀眾都瘋了

體育新聞組 / 綜合報導
詹姆斯(左)上演大風車灌籃。 （路透）
詹姆斯(左)上演大風車灌籃。 （路透）

獨行俠隊雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都因傷缺陣，7日主場迎戰湖人隊，團隊三分球「骰到6」，終場以118：97輕取湖人，中止5連敗。剛過40歲的湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽中上演左手風車灌籃，現場觀眾和轉播單位頓時都陷入瘋狂。

獨行俠近10場沒有雙星的比賽都輸球，湖人詹姆斯雖然上演大風車灌籃震撼全場，不過第二節尾聲湯普森（Klay Thompson）連飆3記三分球，帶領獨行俠打出11：0攻勢，半場打完領先5分。

第三節獨行俠外線持續發威，其中替補後衛哈迪（Jaden Hardy）投進3顆，將分差擴大到13分，末節持續壓制湖人，比賽最後1分26秒淪為垃圾時間，詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）獲得上場機會，沒有數據進帳。

獨行俠團隊三分球38投18中，命中率47.4%。葛萊姆斯（Quentin Grimes）得到23分9籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）拿下22分8籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則有19分6籃板8助攻。

湖人部分，戴維斯（Anthony Davis）砍進21分12籃板，詹姆斯得到18分10籃板8助攻。

獨行俠湯普森(中)頻頻投進三分球。( 路透 )
獨行俠湯普森(中)頻頻投進三分球。( 路透 )

湖人 厄文

上一則

MLB／拖延戰？水原一平竊取大谷鉅款 量刑宣判第3度延期

下一則

NBA／比爾替補慶祝行情僅1天 太陽送幸福 黃蜂止10連敗

延伸閱讀

NBA／希望湖人更出色 詹姆斯：要經歷些不舒服

NBA／希望湖人更出色 詹姆斯：要經歷些不舒服
NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進犯 湖人逆轉火箭失利

NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進犯 湖人逆轉火箭失利
NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝
NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

熱門新聞

詹姆斯40歲第一場比賽輸給了騎士，右為莫布里。(美聯社)

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

2025-01-01 01:20
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）

貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

2025-01-01 01:30
谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

2025-01-02 02:10
浙江出身的游泳選手傅園慧。（新華社）

游泳／「洪荒之力」傅園慧家門口就業 入職浙大體藝部

2025-01-04 21:02
曾和羅素(右)有恩怨的楊恩(左)，樂見他被交易離開洛杉磯。(美聯社)

NBA／對羅素仍有恨 楊恩得知交易喊：別滾回洛杉磯

2024-12-31 12:55
大坂直美。(美聯社)

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

2025-01-07 00:10

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園