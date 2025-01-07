NBA／唐西奇、厄文都缺陣 獨行俠缺雙星不敵灰熊吞5連敗

葛佛搶籃板時扭到腳踝退場。(路透)

先是當家球星唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣，獨行俠隊6日又傳出後場大將厄文 （Kyrie Irving）因背傷至少要缺席1到2周，雙星免戰下雖打出漂亮開局，但遭主力莫蘭特（Ja Morant）也養傷的灰熊隊以119：104逆轉，苦吞5連敗。

獨行俠昨天已宣布厄文因背部扭傷，和灰熊的比賽不會上陣，還有消息來源透露厄文並沒隨隊進行客場征途。除了雙星都掛傷號，獨行俠馬歇爾（Naji Marshall）和華盛頓（P.J. Washington）之前還因打架及場外行為遭禁賽，回歸首節還打出36：26攻勢，但第二節開節不到4分鐘，葛佛（Daniel Gafford）又在搶籃板時又扭到腳踝退場，戰力再折損。

首節10分落後的灰熊第二節開啟追分模式，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和赫夫（Jay Huff）領軍打出30：19的逆轉攻勢，半場打完反以56：55超前。

第三節灰熊新秀威爾斯（Jaylen Wells）連5罰都把握，庫查爾（John Konchar）進球後灰熊領先達兩位數，一路領先下以119：104止住2連敗。

傑克森轟下全場最高35分、13籃板，打到臉頰濺血的小皮本（Scotty Pippen Jr.）18分，11罰10中的威爾斯也貢獻17分；華盛頓17分已是獨行俠最高，馬歇爾16分，16投5中的湯普森（Klay Thompson）15分。