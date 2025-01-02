NBA／羅素回歸飆22分 籃網卻成暴龍中止11連敗祭品

羅素(右)被交易後首度披上老東家的戰袍出賽，並以替補身分攻下全隊次高的22分。（美聯社）

在上月底遭到湖人 交易到籃網隊的羅素（D'Angelo Russell），1日首度披上老東家的戰袍出賽，並以替補身分攻下全隊次高的22分，不過暴龍隊在全隊6人得分上雙，其中巴恩斯（Scottie Barnes）拿下33分、13籃板、5助攻領軍下，最終以130：113擊敗籃網。

羅素在上月底第二度遭到湖人交易到籃網，並在相隔5年多後再度披上籃網戰袍登場，並在首節剩下4分半鐘時，以替補球員身分頂替高中隊友西蒙斯（Ben Simmons）上場，且隨即透過三分球拿下轉隊後首顆進球，首節個人就有7分進帳，幫助籃網取得7分領先。

第二節羅素維持火燙手感，個人再度有9分進帳，上半場打完個人已經拿下16分，不過暴龍在第二節開始卻展現多點開花的攻勢，在該節就拿下39分，在中場休息前反倒取得1分領先。

易籃後，儘管籃網在強森（Cameron Johnson）帶領下仍是緊咬比分，不過到了第四節卻出現氣力放盡的狀況，讓暴龍單節再度有36分的高得分表現，最終暴龍也以17分差距擊敗籃網，終結近期的11連敗，至於籃網則是苦吞3連敗。

籃網以強森攻下24分表現最佳，羅素則以替補身分繳出22分、8助攻，但高中隊友西蒙斯全場出手6次僅命中1球拿下2分、6助攻，至於暴龍先發5人得分都來到雙位數，其中巴恩斯33分、13籃板、5助攻，奎克利（Immanuel Quickley）則有21分、15助攻。