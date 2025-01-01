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NBA／布朗森缺陣照收9連勝 唐斯雙20率尼克退爵士

記者曾思儒／即時報導
唐斯撐住球隊，狂轟全場最高31分外帶21籃板。(美聯社)
唐斯撐住球隊，狂轟全場最高31分外帶21籃板。(美聯社)

尼克隊得分王布朗森（Jalen Brunson）1日碰爵士隊雖因右小腿緊繃缺陣，不過有唐斯（Karl-Anthony Towns）撐住球隊，他狂轟全場最高31分外帶21籃板，加上哈特（Josh Hart）連2場「大三元」，聯手助隊以119：103收下9連勝。

布朗森在賽前約40分鐘才確定無法出賽，他前兩戰碰巫師隊時先在狂轟本季新高55分，但下一場陷入進攻低潮，17投僅6中拿18分，1日因腿部不適休兵一天，由佩恩（Cam Payne）頂上先發位置。

少了場均有25.2分的球隊得分王，尼克1日首節以24：25落後，不過第二節唐斯連飆2記三分球、單節攻下10分，助尼克打出單節32：21攻勢，半場打完反以56：46逆轉。

第三節唐斯持續進攻火力，布里吉斯（Mikal Bridges）和阿努諾比（OG Anunoby）也加入得分行列，爵士雖一度追到73：77，反撲仍差一步，讓下半場一路領先的尼克以16分差距收下主場勝利。

除唐斯繳出本季第3度「雙20」，布里吉斯也有27分表現，阿努諾比22分，哈特15分、14籃板、12助攻，連兩場締造「大三元」，板凳出發的阿丘瓦（Precious Achiuwa）也有12分進帳。

爵士塞克斯頓（Collin Sexton）和克拉克森（Jordan Clarkson）各拿下25分，馬卡南（Lauri Markkanen）16分、10籃板。

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