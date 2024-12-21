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NBA／詹姆斯狂轟32分 湖人三殺國王奪3連勝

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯21日攻下全場最高32分。（路透）
詹姆斯21日攻下全場最高32分。（路透）

湖人隊21日客場迎戰國王隊，最後兩分多鐘的10分領先卻出現「劇場」，讀秒階段被追到2分差，戴維斯（Anthony Davis）關鍵2罰又失手，不過八村壘撥出重要的進攻籃板，加上39歲球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高32分領軍，率紫金軍團驚險以103：99帶走勝利，本季3度交手都是勝利一方。

首節湖人取得31：26領先，半場也握有56：53優勢，第三節比分拉鋸下仍由湖人帶著81：77領先進入決勝節。

羅素（D'Angelo Russell）最後2分多鐘投進三分球時讓湖人領先擴大到101：91，但「紫金軍團」接續陷入得分王，國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）1分11秒「3分打」得手後追到99：101，12.1秒戴維斯上罰球線又兩罰不進，但湖人靠八村壘搶到關鍵進攻籃板，9.2秒換里夫斯（Austin Reaves）上罰球線，他2罰俱中後福克斯（De'Aaron Fox）外線失手，讓湖人驚險以103：99帶走勝利，完成本季對戰3連勝。

月底將滿40歲的詹姆斯21日再有飆分演出，全場24投13中攻下全場最高32分，外帶7籃板、6助攻、4抄截；這已是他單月第二度攻下超過30分，前一度碰老鷹隊更是締造39分、10籃板、11助攻的「大三元」。

湖人還有戴維斯10分、15籃板、5助攻，羅素板凳出發贊助20分，聯手打下3連勝；國王以福克斯31分最高，沙波尼斯19分、19籃板。

湖人 國王隊

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