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NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

勇士隊轉戰獨行俠隊的湯普森（Klay Thompson），15日再度回到熟悉的大通銀行中心勇士主場，他三分球11投7中轟下29分，三分球和得分都寫本季新高，助隊在紀錄夜以143：133帶走勝利。

不同於第一次「回娘家」情緒滿滿，在勇士拿過4枚冠軍戒的湯普森心情平靜不少，「我喜歡在大通銀行中心投籃，我很幸運在這締造些紀錄，有很不可思議的回憶，所以每次回來我都試著利用這一點。」他還提到，15日得到的樂趣和第一次回來相同，尤其看到自己的11號球衣出現在場邊，感受到自己在勇士的影響力，「這讓我對自己能做的事情感到十分自豪。」

上月獨行俠本季首度回到勇士主場時，勇士400多位職員特別迎接湯普森回歸，15日雖沒同樣「儀式」，仍是特別的一夜，湯普森和昔日「浪花兄弟」好搭檔柯瑞（Stephen Curry）各投進7記三分彈，兩隊合計轟進48顆三分球，締造聯盟單場三分球進球紀錄。

湯普森也透露，15日比賽前他花了些時間開車回到舊住所，和奧克蘭的老鄰居一起吃飯，也回到NBA起點的甲骨文球場繞了繞，他說：「感覺很不真實，因為當我到這裡時才21歲，「看到這座城市和城鎮，總是很特別，有很多很好回憶。」

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）讚湯普森最後階段表現出賽，情緒控管也做得很好，「他也讓我們有了好的開始，設置一些不錯的掩護，投進一些關鍵球，比賽能力也很好。身為一位老將，在這樣的大比賽中，他表現一如往常，表現出色。」

勇士 柯瑞 奧克蘭

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