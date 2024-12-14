NBA／詹姆斯續缺陣 愛德華砍23分率灰狼咬湖人
在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下，即使里夫斯（Austin Reaves）傷癒回歸，湖人整體進攻仍是面臨極大麻煩，團隊投籃命中率僅38.4%，三分球35投10中，全場一路落後，最多輸到17分，最終在客場以87：97不敵灰狼。
灰狼雖然投籃狀態沒有比湖人好多少，但還是穩穩掌控住比賽局勢。一度出現受傷情況的愛德華（Anthony Edwards）拿下23分6籃板，藍道（Julius Randle）21分5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分13籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有18分9籃板5抄截2阻攻進帳。
前三節打完落後兩位數分差的湖人，第四節初一度追到僅差5分，但愛德華和麥克丹尼爾斯接連得手，將比分又拉開到安全距離。湖人最終還是吞下近11戰中的第8敗。
戴維斯（Anthony Davis）獲得23分11籃板3阻攻，里夫斯18分6籃板5助攻，克里斯提15分5籃板，除3人外沒人得分超過兩位數，羅素（D'Angelo Russell）10投2中，只有5分4籃板；湖人全隊一共只送出17次助攻，卻發生多達21次失誤。
適逢NBA盃的賽程安排，湖人近12天只需要打2場比賽，在等待詹姆斯回歸的同時，球隊勢必也要重新調整步伐。
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