NBA／詹姆斯續缺陣 愛德華砍23分率灰狼咬湖人

灰狼少主愛德華(中)拿下23分6籃板，湖人戴維斯（左）獲得23分11籃板3阻攻，湖人難翻身。(美聯社)

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下，即使里夫斯（Austin Reaves）傷癒回歸，湖人 整體進攻仍是面臨極大麻 煩，團隊投籃命中率僅38.4%，三分球35投10中，全場一路落後，最多輸到17分，最終在客場以87：97不敵灰狼。

灰狼雖然投籃狀態沒有比湖人好多少，但還是穩穩掌控住比賽局勢。一度出現受傷情況的愛德華（Anthony Edwards）拿下23分6籃板，藍道（Julius Randle）21分5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分13籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有18分9籃板5抄截2阻攻進帳。

前三節打完落後兩位數分差的湖人，第四節初一度追到僅差5分，但愛德華和麥克丹尼爾斯接連得手，將比分又拉開到安全距離。湖人最終還是吞下近11戰中的第8敗。

戴維斯（Anthony Davis）獲得23分11籃板3阻攻，里夫斯18分6籃板5助攻，克里斯提15分5籃板，除3人外沒人得分超過兩位數，羅素（D'Angelo Russell）10投2中，只有5分4籃板；湖人全隊一共只送出17次助攻，卻發生多達21次失誤。