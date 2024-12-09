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NBA／用髒話稱讚隊友表現 灰狼愛德華遭聯盟罰錢

記者劉肇育／即時報導
愛德華爆粗口遭罰2萬5000美元。(美聯社)
愛德華爆粗口遭罰2萬5000美元。(美聯社)

NBA官方在今天宣布，灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）因為上周六在球隊擊敗勇士的賽後訪問中不斷爆粗口，遭到聯盟處以2萬5000美元的罰款，事實上愛德華這次爆粗口主要是在誇讚隊友藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）的優異防守，但仍難逃被罰款的命運。

灰狼在日前苦吞4連敗後，上周六擊敗勇士後則是反彈拉出4連勝，而該場比賽灰狼不僅在進攻端多點開花，先發五人得分都來到雙位數，在防守端也成功牽制勇士僅讓他們攻下90分，尤其讓勇士三分球命中率僅有不到三成，最終灰狼也以17分差距擊敗勇士。

而在該場比賽賽後受訪時，愛德華也大力讚賞了兩名隊友藍道與里德在防守端的表現，但卻用了「F」開頭的字眼，遭到聯盟罰款，愛德華說：「我們每個人都拿出高水準的防守表現，尤其是戈貝爾（Rudy Gobert）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在我們需要時成為防守的支柱。但我認為更重要的是，里德和藍道居然該死的在防守，我過去不曾看過他們這樣防守，這是該死的令人難以置信，但他做到了，把他們的對位者守死了。」

儘管愛德華使用「F」開頭的字眼當作讚美隊友表現的語助詞，但顯然聯盟並不允許這樣的狀況發生，這也讓他繼上月中對裁判比中指遭罰款後，近1個月內第二度受罰。

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