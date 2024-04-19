NBA／金塊戰湖人 去年西冠組合首輪對決 約柯奇不輕敵

約柯奇(左)再對戰戴維斯，一點都不敢輕敵。（歐新社資料照片）

衛冕軍金塊隊今年以西區第2種子身分闖進季後賽 ，首輪將迎戰去年西區決賽老對手湖人 隊，雙方近幾次交手金塊可說是完全輾壓，目前已經取得對戰8連勝，受外界看好能輕鬆過關，不過金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）不敢掉以輕心，認為雙方實力差距並沒有想像中大。

去年金塊和湖人在西區冠軍戰碰頭，金塊只用了4場比賽就以橫掃之姿輕騎過關，冠軍戰再以4：1擊敗熱火隊摘下隊史首冠，今年金塊對戰湖人同樣表現強勢，3場對戰統統獲勝，平均勝分達雙位數，漢姆（Darvin Ham）與他帶領的湖人顯然拿金塊陣容毫無辦法。

約柯奇去年在西區冠軍戰繳出27.8分、14.5籃板、11.8助攻，徹底打爆對位的戴維斯（Anthony Davis），獲得第3座MVP呼聲極高的他，對於老對手卻沒有一絲輕敵之意，「可以別再提去年對戰橫掃的事情了嗎？去年能夠取得4：0勝利過程並不輕鬆，這個系列賽我不覺得誰有明顯優勢，勝負難料，雙方都有晉級可能。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也同樣保持「戒慎恐懼」的態度，「每個人都在討論我們如何取得對戰8連勝，但就像我跟球員說的一樣，這沒有任何意義，這是支不同的球隊、全新的系列賽。」