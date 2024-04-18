NBA／暴龍波特洩密給運彩玩家又簽賭 聯盟終生禁賽

波特。（路透資料照片）

NBA 當局17日宣布，聯盟調查後發現，多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter）洩露機密資訊給運動博彩玩家，並且參與比賽投注，為此對他處以終生禁賽處分。

中央社引述ESPN報導，NBA當局表示，波特提供機密資訊給投注者，為了賭博減少自己的參賽時間，並對NBA比賽進行投注。據先前報導，NBA當局調查波特於1月26日及3月20日的兩場球賽。波特在這兩戰都只打很短時間，旋即以傷病為由退場。

1月26日暴龍對快艇 之戰，賭盤認為波特可拿5.5分、4.5籃板、1.5助攻，但他沒有得分，只獲3籃板、1助攻。

此外，3月20日暴龍對沙加緬度國王一役，賭盤估波特可獲7.5分、5.5籃板，結果他拿了0分，只抓下2個籃板。

ESPN報導，NBA當局調查後發現，波特使用他人帳號，至少對NBA比賽下注13次，下注金額從15美元至2萬2000美元不等，總計5萬4094美元。

美聯社報導，波特是第二位因違反聯盟規定而遭NBA總裁席佛（Adam Silver）逐出NBA的人士，另一人是前快艇老闆史特林（Donald Sterling）。