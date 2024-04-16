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NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊

記者劉肇育／即時報導
威廉森。(美聯社)
威廉森。(美聯社)

NBA西區附加賽在今天點燃戰火，首場比賽由西區第7、8名的鵜鶘與湖人交手，儘管鵜鶘本場比賽在威廉森（Zion Williamson）猛轟40分領軍下一度在第四節扳平戰局，但比賽最後3分鐘傷退離場，讓湖人最終以110：106搶下西區第7種子晉級季後賽

鵜鶘與湖人今天在附加賽爭奪西區季後賽第7種子席次，上半場兩隊展開激烈對抗，首節鵜鶘威廉森展現高效率進攻，單節6次出手命中5球拿下10分，帶領鵜鶘單節拿下34分，不過湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）首節同樣手感火燙，第一節就投進3顆三分球進帳13分，幫助開賽慢熱的湖人緊咬比分。

第二節湖人外線砲火全開，加上詹姆斯（LeBron James）在熱機完畢後也挺身接管戰局，在第二節後段帶領湖人打出一波13：0的攻勢，取得上半場最大差距的14分領先，但威廉森在第二節槍響前完成一記壓哨高拋上籃，幫助鵜鶘在中場休息前以50：60追到10分差距，上半場打完湖人詹姆斯、羅素各拿下15分，鵜鶘則以威廉森20分表現最佳。

易籃後湖人在八村壘與里夫斯（Austin Reaves）加入搶分行列下，一度取得18分領先，但威廉森也持續上半場的火燙手感，第三節結束前幫助鵜鶘追到7分差距。

本賽季鵜鶘在前三節打完落後的情況下還未曾逆轉拿下過勝利，但第四節仍是靠著墨菲（Trey Murphy III）與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的連續三分球命中，以及威廉森空中接力灌籃得手，在比賽最後3分53秒一度扳平戰局；但在比賽最後3分鐘時，全場已經進帳40分的鵜鶘威廉森卻發生傷退的狀況，離場前他低頭將毛巾怒甩到地上，顯得相當沮喪。

而湖人也靠著羅素在比賽最後50秒的三分球命中，再度取得4分領先，但鵜鶘麥凱倫（C.J. McCollum）在關鍵時刻挺身而出連拿4分，幫助鵜鶘在比賽最後11秒追到2分差距，不過里夫斯與戴維斯接下來4罰俱中，最終湖人也以4分差距險勝鵜鶘，晉級季後賽。

湖人先發5人得分皆上雙，其中詹姆斯拿下23分9籃板9助攻，戴維斯20分15籃板，羅素則是砍進5顆三分球拿下21分，至於鵜鶘則以威廉森40分最佳。

湖人在本場比賽險勝鵜鶘後，也取得西區季後賽第7種子，並將在首輪遭遇衛冕軍金塊，至於輸球的鵜鶘則將等待稍晚國王與勇士之戰的勝方出爐後，與之爭奪西區最後一張季後賽門票。

湖人 季後賽 勇士

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