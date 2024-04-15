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NBA／詹皇大三元 湖人拉下鵜鶘 助太陽逆襲奪西區第6

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯(右)在例行賽最終戰展現球星價值，率湖人痛宰鵜鶘。（路透）
詹姆斯(右)在例行賽最終戰展現球星價值，率湖人痛宰鵜鶘。（路透）

力保西區第6名席次的鵜鶘，例行賽最終戰在主場面對詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的強勢表現毫無招架之力，以108：124慘敗收場，加上布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）聯手飆出59分率領太陽痛擊灰狼19分，雙方排名互換，太陽取得西區第6名的季後賽門票，至於鵜鶘則是要和湖人在附加賽爭奪第7名資格。

首節就送出8次助攻達成生涯11000次助攻里程碑的詹姆斯，可說是完美串聯球隊攻勢，半場就攻下13分13助攻，帶動湖人取得17分領先優勢，最終他以28分17助攻11籃板5抄截的全能表現達成生涯第112次大三元。

戴維斯（Anthony Davis）補上30分11籃板3助攻2抄截，里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）各拿下20分、19分。湖人團隊命中率達到55.2%。

威廉森（Zion Williamson）此役表現低迷，13投僅4中獲得12分8籃板8助攻；傷癒復出的英格倫（Brandon Ingram）得到13分，鵜鶘陣中以麥凱倫（C.J. McCollum）的25分7助攻5籃板表現最佳。

另一方面，年輕的雷霆以135：86痛宰提前關機的獨行俠，自2012-13年賽季之後再次攻下西區龍頭寶座，如此表現可說是大大跌破專家眼鏡；衛冕軍金塊14日也以15分之差輕取灰熊，鎖定西區第2，首輪將面對湖人與鵜鶘的勝隊。

落居第3名的灰狼將在首輪迎戰太陽，雙方例行賽交手3次，灰狼握有2勝1敗的優勢。快艇則是早早確定會在首輪與老對手獨行俠碰面。

由於湖人和國王分別贏球，勇士即使以勝利收尾，也只能維持西區第10名，必須要在附加賽先對決國王，然後再和湖人鵜鶘的落敗一方爭奪西區最後一張季後賽門票。在附加賽制度實行之後，還沒有一支球隊能以第10名姿態搶進季後賽，形勢對勇士來說十分嚴峻。

東西區例行賽排名 (體育新聞組／整理)
東西區例行賽排名 (體育新聞組／整理)

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