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NBA／柯瑞末節16分反撲未果 勇士輸鵜鶘仍能爭第8

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞（左）在末節豪取16分，但比賽最後13秒倉促出手不進，無緣逆轉鵜鶘，但還是有機會搶西區老8。（路透）
柯瑞（左）在末節豪取16分，但比賽最後13秒倉促出手不進，無緣逆轉鵜鶘，但還是有機會搶西區老8。（路透）

勇士在12日與鵜鶘上演附加賽與季後賽的卡位關鍵戰，其中前三節打完還落後的勇士，儘管主控「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在末節豪取16分，但比賽最後13秒倉促出手不進，反觀鵜鶘靠著墨菲（Trey Murphy III）在倒數9秒的兩罰，以114：109擊敗勇士，不過因為太陽也擊敗國王，讓西區第6名懸而未決。

鵜鶘在12日與勇士之戰只要贏球，加上太陽不敵國王，就將確定取得西區第6名以及直通季後賽的門票，至於勇士目前仍有機會與國王、湖人爭奪西區第8名，讓兩隊對於這場比賽都是勢在必得。

不過12日首節鵜鶘卻出現開賽慢熱的狀況，單節僅拿下17分，但第二節鵜鶘熱機完畢後展現多點開花的攻勢，單節猛轟45分，反倒取得14分領先，下半場鵜鶘也一路壓著勇士打。

但末節勇士浪花兄弟柯瑞與湯普森（Klay Thompson）挺身而出，先是湯普森率隊打出14：4的攻勢，隨後柯瑞更是在比賽最後8分鐘獨攬16分，其中包括在比賽最後56.1秒追近到3分差距，但倒數13.1秒柯瑞在仍有進攻時間的情況下卻選擇在三分線外倉促出手彈框而出，反觀鵜鶘墨菲倒數9秒兩罰俱中，最終鵜鶘就以114：109險勝勇士。

鵜鶘12日共3人得分超過20分，其中麥凱倫（C.J. McCollum）投進8顆三分球拿下28分最佳，威廉森（Zion Williamson）、墨菲則分別有26分與24分進帳，至於勇士則是以柯瑞攻下33分最佳。

儘管鵜鶘拿下這關鍵一勝，但由於太陽也成功逆轉國王，保住了與鵜鶘爭奪第6名的機會，至於勇士雖然輸球，但國王也輸球，與12日登上第8名的湖人都還保有「爭8」的機會，也代表西區季後賽與附加賽卡位戰將戰至最後一刻。

勇士 柯瑞 季後賽

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