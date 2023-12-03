NBA／曾單場狂轟51分 前灌籃王洛斯宣布退休

曾單場轟進51分的洛斯（中）正式高掛球鞋。（路透）

「我認為我的籃球生涯已經結束。籃球對我來說已經是過去式了。」曾經單場轟破51分並在2013年贏得灌籃大賽冠軍的洛斯（Terrence Ross），1日透過自己的節目正式宣布退休 ，結束11年的NBA 生涯。

32歲的洛斯是在2012年以首輪第8順位被暴龍挑走，之後陸續效力過魔術和太陽，其中在魔術打了7個賽季之久。洛斯生涯累積出賽733場，其中187場擔任先發，場均得到11分2.8籃板1.3助攻。

2014年1月25日對快艇 一戰，洛斯29投16中包含10記三分球，狂飆51分9籃板，追平當時卡特（Vince Carter）所保持的暴龍隊史單場最高得分紀錄。

值得一提的是，在洛斯創造紀錄的那場比賽之前，當時他場均得分僅9.3分，這也讓他成為史上第一位單季平均得分低於10分、卻單場狂砍至少50分的球員。

洛斯在今年2月與魔術達成買斷協議，並加盟爭冠強隊太陽，但進入休賽季他並未與任何球隊簽約，最終決定高掛球鞋。洛斯在節目中也提到自己包括膝蓋和背部都有難以忍受的傷勢，對他來說影響很大。

整個職業生涯下來，洛斯大約賺進了9200萬美元，最大一筆合約出現在2018年，他和魔術簽下4年5400萬美元的合約。至少在生活無虞的情況下，洛斯也表示自己很期待人生的下一個篇章，同時也會放更多重心在家庭。

在宣布退休之後，洛斯現身在魔術與巫師比賽中，獲得主場球迷的熱烈歡迎。