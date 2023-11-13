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NBA／太陽教頭不擔心末節21投2中 比爾又傳背部緊繃

聯合新聞網／ 即時報導
比爾(左)的身體狀態一直都是外界疑慮之所在。(美聯社)
比爾(左)的身體狀態一直都是外界疑慮之所在。(美聯社)

太陽今天在主場迎戰雷霆隊，末節21投2中只得13分，以99：113輸球，開季前10戰只有4勝6敗，且剛復出的比爾（Bradley Beal）再度傳出背部傷勢。

太陽今年第4次末節崩盤，單節21投2中表現荒腔走板，對此，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，「今晚第四節崩盤與過去幾次不同，我們的戰術執行力更好，但投籃就是沒有命中。」

佛蓋爾透露比爾上半場就背部緊繃，不確定布克（Devin Booker）下戰能否復出。比爾則表示：「我整場比賽背部都有點緊繃，這有點影響到我，但不能把它當藉口。這不是一個回合造成的，而是累積而成。我希望接下來不會錯過任何比賽。」

太陽球星比爾和布克（Devin Booker）輪流受傷，最健康的反而是35歲老將杜蘭特（Kevin Durant），不過他本季平均上場時間36.7分鐘排聯盟第5，也成為隱憂。數據顯示，度蘭特最近5場比賽在第四節和延長賽一共是24投7中，命中率僅29%，反映出他的體能負荷情況。

談到今天再度被逆轉，杜蘭特說，「我討厭失敗，但以前經歷過，知道需要做什麼調整。輸掉比賽很糟糕，但我喜歡目前球隊的結構。」

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