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NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

記者曾思儒／即時報導
金塊小將布勞恩（右）高中就是冠軍隊成員，並助堪薩斯大學奪2022年NCAA冠軍，NBA菜鳥球季就隨隊奪冠。（路透）
金塊小將布勞恩（右）高中就是冠軍隊成員，並助堪薩斯大學奪2022年NCAA冠軍，NBA菜鳥球季就隨隊奪冠。（路透）

金塊隊首度闖進總冠軍賽就高捧金盃，12日第5戰以94：89擊敗熱火隊登頂後締造多項紀錄，22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）也成為史上第5位拿完NCAA總冠軍隔年就奪下NBA金盃的球員，且是近36年來第一人。

過去NBA只有4名球員達到如此紀錄，分別是1957年羅素（Bill Russell）、1973年畢比（Henry Bibby）、1980年「魔術」強森（Magic Johnson）和1987年湯普森（Billy Thompson），來自NCAA名校堪薩斯大學的布勞恩12日加入特別紀錄行列。

布勞恩例行賽場均上場15.5分鐘，成績是4.7分、2.4籃板，季後賽上場時間再被壓縮，總冠軍賽前2戰合計上場時間也不到24分鐘、只拿6分，但第3戰成奇兵，全場攻下15分，助隊以109：94擊敗熱火，教頭馬龍（Michael Malone）和12日獲頒總冠軍賽MVP的約柯奇（Nikola Jokic）都大力稱讚這位菜鳥，約柯奇更形容這場第3戰是「布勞恩為我們打下勝利」。

12日布勞恩板凳替補出賽24分鐘，貢獻7分、3籃板，菜鳥年整體表現雖不如前輩羅素、強森有主宰力，仍成為難得紀錄的一員。

不只大學和職業賽季都嚐到冠軍滋味，布勞恩在藍谷西北高中（Blue Valley Northwest High School）3年都助隊打下州冠軍，無怪乎約柯奇形容金塊菜鳥是「人生勝利組」。

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