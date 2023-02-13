我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

"脫口秀在天之靈"黃西搭"天才少年"池子 紐約登台

NBA／場邊席觀賽詹皇走來坐身旁 小妹妹球迷嗨到O型嘴

體育新聞組／即時報導

看球巧遇球星在側會是什麼心情？日前湖人作客勇士大通銀行中心，當家老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳踝傷勢連續兩場比賽休兵，此役選擇在場邊看隊友打球，這讓坐在他旁邊小球迷激動壞了。

賽前拍到場邊，一位年輕女球迷坐在場邊第一排，當她發現頭戴綠色帽子身穿牛仔夾克的詹姆斯，走到她旁邊坐下，立馬嘴巴張成O字型，滿臉不可置信的用雙手摀住嘴巴。

後來她接受ESPN採訪，表示自己三個月就期待詹姆斯能在這場比賽破紀錄，後來雖然已經先破了，但還是覺得很恭喜。一開始這場比賽知道他不能上場有些沮喪，但後來沒想到他就坐在她旁邊，「我的天，史上最好的籃球員竟然就坐在我旁邊。這是我生涯最棒的時刻」她說。

女球迷震驚詹姆斯就坐在自己旁邊。（截圖自推特／@NBA）
女球迷震驚詹姆斯就坐在自己旁邊。（截圖自推特／@NBA）

後來這位12歲的小球迷還收穫合照一張，不過小球迷能坐在球場第一排，想來也是非富即貴，有網友指出這場勇湖大戰場邊第一排的位置，大約2萬美金。

勇士 湖人

上一則

NBA／被湖人交易再被魔術裁員 貝佛利成超搶手自由球員

延伸閱讀

NBA／真的是「GOAT」 詹姆斯帶2隻山羊出席慶功晚宴

NBA／真的是「GOAT」 詹姆斯帶2隻山羊出席慶功晚宴
NBA／20年不斷進化 詹姆斯超越賈霸登基「得分王」

NBA／20年不斷進化 詹姆斯超越賈霸登基「得分王」
NBA／詹姆斯10大紀錄 後人最難打破

NBA／詹姆斯10大紀錄 後人最難打破
NBA／詹姆斯盼「再打2年」 年花150萬元保養

NBA／詹姆斯盼「再打2年」 年花150萬元保養

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
老鷹隊以赫茲為核心大換血。（Getty Images）

NFL／酋長vs.老鷹 非裔四分衛對決 超級盃史上首見

2023-02-11 19:31
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因