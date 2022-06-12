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NBA／「林來瘋」10周年紀錄片本周首映 林書豪談創傷

記者陳元廷／綜合報導
林書豪。(中新社)
林書豪。(中新社)

以昔日「林來瘋」時期對陣湖人，在麥迪遜廣場花園狂飆38分，回應布萊恩（Kobe Bryant）沒聽過自己名字發言，林書豪新紀錄片「38 at the Garden」本周在紐約翠貝卡電影節電影節（Tribeca Film Festival）首映，他也與該片導演還有旁白者一同分享背後心路歷程。

這次負責旁白工作的是喜劇演員明哈傑（Hasan Minhaj），本身是印度裔出身的他也對「林來瘋」格外有共鳴，他就分享觀賞林書豪對暴龍致勝三分的心情：「我記得看到他投進這球心想，我這一生有多少次我放棄這樣機會，小看自己能耐呢？」

該片導演法蘭克‧奇（Frank Chi）則描述，他在紐約一家韓國卡拉OK店看林書豪比賽經歷，「我身邊都圍繞跟我一樣的東方面孔，這是我一輩子經歷過最歡喜的兩個小時，我從沒看過人們這麼熱情慶祝，大概除了歐巴馬當選總統之外」。

至於林書豪談到新紀錄片表示，「我得把功勞都歸給我的球迷，直到今天，我仍在學習『林來瘋』對你們的重要性。因為我當時曾跟人們說，『大概2、3年後，沒有人會記得這件事』。不過現在10年了，他們依然在談論這件事。」

他進一步說：「我是很注重隱私的人，所以任何相關計畫要我點頭都不容易，且一夜間成名也留下了些創傷。這電影並不是只談我，我不想被當偶像崇拜，而是希望講述一則關於少數族裔故事，無論是亞裔還是非裔，傳達他們聲音。」

▼2012年林書豪在麥迪遜廣場花園狂飆38分的片段

來源：AL'S HIGHLIGHTS WORLD

林書豪 電影 導演

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