吳敦過世享壽77歲 江南案三大殺手全離世

竹聯幫前總護法、影視製作人吳敦3日辭世。(本報資料照片)

竹聯幫前總護法、影視製作人吳敦3日辭世，享壽77歲，家屬發布訃聞指出，吳敦在2月3日上午6時30分壽終正寢，告別式預計在2月15日台北市懷愛館舉行，並依其生前遺願，當天不對外舉辦公祭儀式，盼由家人陪伴走完人生最後一程。

據了解，吳敦早年加入竹聯幫，因行事作風強悍，在江湖間有「鬼見愁」稱號，並曾任竹聯幫總護法，在幫內地位舉足輕重。1984年，他與時任竹聯總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森相繼赴美，犯下震驚國際、筆名江南的作家劉宜良命案。隨著吳敦過世，意即包括陳啟禮、董桂森在內的「江南案」三大殺手都全部離世。

吳敦入獄服刑多年，出獄後逐漸淡出江湖，轉往影視圈發展。他成立影視公司，製作多部電影與電視劇作品，包括旋風小子、新烏龍院及新倚天屠龍記等，在華語影視圈建立一定影響力，也曾提攜多位藝人嶄露頭角。

近年吳敦逐漸淡出影視圈，2025年曾出版回憶錄「江南案與我的一生」，回顧早年經歷與人生轉折。據指出，他在服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始讀書，兩人關係深厚。

陳啟禮長子陳楚河，2005年正式加入演藝圈，剛服完兵役就加入已是影視大亨的吳敦旗下。陳楚河透過經紀人表示：「內心不捨，但想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

陳楚河去年也出席吳敦的新書「江南案與我的一生」發表會，跟父執輩坐一塊聊聊天。吳敦當年和陳啟禮一起出生入死，如今再因第二代合作，別有所感。吳敦曾說：「反正我也跟我兒子講一樣的話，做兄弟做不過你老爸，要做就做跟我不同領域的事，既然他想當明星，我跟他爸爸就只有全力支持。」

家屬表示，靈堂已設於台北市民權東路鼎峰會館，開放親友弔唁，告別式當天僅辦理家祭，不另設公祭儀式，盼外界尊重家屬意願。台北市警方獲悉，中山分局建國派出所也已派員查訪了解。