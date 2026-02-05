黑道大老變影視大亨…吳敦捧紅林志穎、金城武 是賈靜雯乾爹

吳敦(左)曾是賈靜雯(右)的貴人。(本報資料照片)

江南案殺手吳敦出獄後轉向演藝界，創立影視公司，憑藉精準眼光與豐沛人脈，成為影視大亨，與王晶、麥當傑、蔡揚名、朱延平等多位知名導演合作，製作多部膾炙人口的電影及電視劇。

2011年，吳敦把重心轉往大陸，籌拍金庸與古龍的經典武俠劇集，出品「天龍八部」、「天涯明月刀」等，在兩岸具一定影響力，曾捧紅林志穎 、金城武 、張衛健、郝劭文等，也是釋小龍、賈靜雯的乾爹。

賈靜雯昨得知噩耗表示，「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

吳敦曾有兩段婚姻，1991年與許佩容結婚，5年後離婚，也跟鄭家榆交往過。

林志穎剛出道即接連演出多部吳敦的電影，像「卜派小子」、「大小飛刀」、「報告班長」、「號角響起」、「追男仔」、「流星無敵劍」等。林志穎聽聞吳敦過世消息十分震驚，感謝出道時對方的照顧，當年能到香港 發展，都是吳敦的關係，他說：「最早期都是經紀公司在安排。然後都是拍他的電影。他很清楚什麼是我該走的路線，讓我做自己的去表演，他也很敢於讓藝人嘗試突破跟搭配演員，也很懂得市場。」林志穎感謝吳敦在電影史上的堅持和貢獻，希望一路好走。

過去曾與吳敦合作多部電影的名導朱延平表示，上一次見到吳敦是去年10月，吳敦新書「江南案與我的一生」發表會，他坦言當時就有聽到吳敦身體很不好，要經常進出醫院洗腎。聽說吳敦是睡夢中離世，朱延平感嘆直說：「有福報，不容易！」