黑道大老變影視大亨…吳敦捧紅林志穎、金城武 是賈靜雯乾爹

台灣新聞組／台北5日電
吳敦(左)曾是賈靜雯(右)的貴人。(本報資料照片)
吳敦(左)曾是賈靜雯(右)的貴人。(本報資料照片)

江南案殺手吳敦出獄後轉向演藝界，創立影視公司，憑藉精準眼光與豐沛人脈，成為影視大亨，與王晶、麥當傑、蔡揚名、朱延平等多位知名導演合作，製作多部膾炙人口的電影及電視劇。

2011年，吳敦把重心轉往大陸，籌拍金庸與古龍的經典武俠劇集，出品「天龍八部」、「天涯明月刀」等，在兩岸具一定影響力，曾捧紅林志穎金城武、張衛健、郝劭文等，也是釋小龍、賈靜雯的乾爹。

賈靜雯昨得知噩耗表示，「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

吳敦曾有兩段婚姻，1991年與許佩容結婚，5年後離婚，也跟鄭家榆交往過。

林志穎剛出道即接連演出多部吳敦的電影，像「卜派小子」、「大小飛刀」、「報告班長」、「號角響起」、「追男仔」、「流星無敵劍」等。林志穎聽聞吳敦過世消息十分震驚，感謝出道時對方的照顧，當年能到香港發展，都是吳敦的關係，他說：「最早期都是經紀公司在安排。然後都是拍他的電影。他很清楚什麼是我該走的路線，讓我做自己的去表演，他也很敢於讓藝人嘗試突破跟搭配演員，也很懂得市場。」林志穎感謝吳敦在電影史上的堅持和貢獻，希望一路好走。

過去曾與吳敦合作多部電影的名導朱延平表示，上一次見到吳敦是去年10月，吳敦新書「江南案與我的一生」發表會，他坦言當時就有聽到吳敦身體很不好，要經常進出醫院洗腎。聽說吳敦是睡夢中離世，朱延平感嘆直說：「有福報，不容易！」

吳敦曾促四小天王合體…林志穎緬懷:他讓我做自己

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

金城武恩師一句話…80歲玉女為愛引退 罕見露面美成這樣

47歲陳楚河首度認愛 與圈外女友牽手放閃全被拍

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

