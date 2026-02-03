遭諷「去中國旅遊的」曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。(取材自福州海俠官方社群)

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊淘汰，提前結束本賽季。加盟近一個月遲遲未能出賽的曹錦輝，也慘遭網友嘲諷他是「去中國旅遊的」。

日前傳出曹錦輝有望於關鍵的外卡賽亮相，但最終仍持續「作壁上觀」。在外卡賽中，上海正大龍隊靠先發投手陳泓志6局無失分好投，率球隊以4：2擊退福州海俠，挺進3戰2勝制的冠軍賽。值得注意的是，另一名台灣好手林益全在該場比賽則有出賽紀錄，他擔任第4棒指定打擊，總共3打數敲出1安打，並獲得1次保送。

反觀當初重磅加盟的曹錦輝，在進入球隊將近一個月後，依舊沒有登板投球，就連一戰定生死的外卡賽，也不見人影，對此讓不少球迷和網友嘲諷：「曹錦輝是去中國旅遊的吧！」

福州海俠球團則對此表示，曹錦輝因「腳部拉傷」所以至今沒有出賽，這段期間隨隊征戰，主要擔任賽前餵球投手以及指導投手的角色，未來球團也計畫，將讓曹錦輝在福州擔任推廣棒球，同時進行教練培訓計畫的工作，代表他兼具教練和選手身份。

現年44歲的曹錦輝，過去曾是旅美名將，在1999年他與MLB 洛磯隊簽約，2003年7月25日，曹錦輝首度於大聯盟出賽，擔任先發投手，成為繼野手陳金鋒後，第二位登上大聯盟的台灣球員，也是第一位以投手身份登上大聯盟的台灣球員。