我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

遭諷「去中國旅遊的」曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

台灣新聞組／綜合3日電
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。(取材自福州海俠官方社群)
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。(取材自福州海俠官方社群)

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊淘汰，提前結束本賽季。加盟近一個月遲遲未能出賽的曹錦輝，也慘遭網友嘲諷他是「去中國旅遊的」。

日前傳出曹錦輝有望於關鍵的外卡賽亮相，但最終仍持續「作壁上觀」。在外卡賽中，上海正大龍隊靠先發投手陳泓志6局無失分好投，率球隊以4：2擊退福州海俠，挺進3戰2勝制的冠軍賽。值得注意的是，另一名台灣好手林益全在該場比賽則有出賽紀錄，他擔任第4棒指定打擊，總共3打數敲出1安打，並獲得1次保送。

反觀當初重磅加盟的曹錦輝，在進入球隊將近一個月後，依舊沒有登板投球，就連一戰定生死的外卡賽，也不見人影，對此讓不少球迷和網友嘲諷：「曹錦輝是去中國旅遊的吧！」

福州海俠球團則對此表示，曹錦輝因「腳部拉傷」所以至今沒有出賽，這段期間隨隊征戰，主要擔任賽前餵球投手以及指導投手的角色，未來球團也計畫，將讓曹錦輝在福州擔任推廣棒球，同時進行教練培訓計畫的工作，代表他兼具教練和選手身份。

現年44歲的曹錦輝，過去曾是旅美名將，在1999年他與MLB洛磯隊簽約，2003年7月25日，曹錦輝首度於大聯盟出賽，擔任先發投手，成為繼野手陳金鋒後，第二位登上大聯盟的台灣球員，也是第一位以投手身份登上大聯盟的台灣球員。

MLB

上一則

柯文哲南征？鄭麗文：別讓綠得利即可

下一則

勞動基金再創高 連2年收益破兆 平均每戶分紅高達5.7萬

延伸閱讀

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者
NBA／「全明星遺珠」除快艇雙星還有他 英格倫首談落選感言

NBA／「全明星遺珠」除快艇雙星還有他 英格倫首談落選感言
福州亭江中學校友之家 為大埔火災募捐逾10萬

福州亭江中學校友之家 為大埔火災募捐逾10萬
MLB／熱身賽開打不到3周 韋蘭德、薛則還不知何處報到

MLB／熱身賽開打不到3周 韋蘭德、薛則還不知何處報到

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走