S.H.E推手…金曲製作人袁惟仁57歲病逝 Ella聞訊痛哭

袁惟仁長期陷入昏迷後，2日撒手人寰，享年57歲。(本報資料照片)

57歲的知名音樂人袁惟仁出道34年，既是歌手也是製作人，創作金曲不勝枚舉，無奈8年前病倒後即在家中休養。他的二姊昨證實小胖老師與世長辭，「他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山、有水，他熟悉的地方」。

暱稱「小胖老師」的袁惟仁生前擁有許多膾炙人口的創作金曲，像是王菲 的「旋木」、那英的「征服」以及鄭秀文的「背叛」等，其在「超級星光大道」擔任評審的風格犀利卻也幽默、溫馨，讓人印象深刻。

袁惟仁當年和莫凡在民歌餐廳演唱而相識，進而組成「凡人二重唱」，1991年推出首張專輯「杜鵑鳥的黃昏」正式出道，隨後自第4屆金曲獎起連3屆入圍最佳演唱組獎，並在第5、6屆連莊獲獎，足見其堅強實力以及默契。

後來面對市場考驗，分道揚鑣的兩人轉往幕後發展，袁惟仁加入上華唱片擔任製作人，2002年則加盟華研唱片擔任製作部經理，期間創作仍不間斷，合作過的歌手像是S.H.E、王菲、迪克牛仔、動力火車、許美靜、許茹芸、張惠妹、熊天平、齊秦、鄭秀文等等。袁惟仁不只擁有充沛的創作能量，2000年單飛發片就一舉入圍金曲獎最佳華語男歌手獎，是能唱又能寫的才子之一。

袁惟仁的事業發光發熱，私生活卻飽受爭議，跟結婚14年的演員陸元琪在2016年離婚，陸元琪曾坦言袁惟仁早有外遇，經好友勸和加上顧及家庭，才會決定隱忍一切，但夫婦長年同床異夢，最終死心的她提出離婚。陸元琪昨透過經紀人表示，後續相關事宜由小胖老師家屬處理，請外界給予陸元琪和孩子空間。

袁惟仁2018年10月飛抵上海錄製節目，在房內跌倒引發腦溢血，陷入昏迷送醫急救，未料又在腦內發現腫瘤，動刀後昏迷62天，脫離險境才返台接受治療。在台東老家休養的他，由媽媽、姊姊從旁細心照料，狀況一度好轉，2019年前往台東馬偕醫院復健時，瘦成皮包骨的身形讓目擊民眾難以置信。

當時半身不遂的他積極復健，也可與人簡單應答，病況樂觀，沒想到2020年10月由於力氣不足，想要撐著輪椅扶手起身時又跌倒，撞擊頭部陷入昏迷，治療後一度好轉，但在2022年被判定為植物人。他去年11月再度送醫，檢查發現白血球指數偏高、肺部發炎住院觀察，長期臥床的他昨日撒手人寰，令人悲痛。

袁惟仁2日病逝，同日是大S （徐熙媛 ）逝世1周年，網友翻出兩人2010年曾在「泡沫之夏」原聲帶合作，袁惟仁是統籌製作人之一，大S則是相隔多時再踏進錄音室，如今雙方各自仙逝， 讓網友感嘆世事無常。

袁是S.H.E走紅的推手之一，Ella聽聞消息崩潰痛哭，談到巡演的轉場影片有段參加歌唱比賽、老師擔任評審的畫面，每次聽見熟悉的講評聲音，都會覺得格外感慨。

「星光3」冠軍徐佳瑩透過唱片公司表示非常震驚也很難過，想對小胖老師說「謝謝小胖老師的提攜，永遠懷念您。也願老師的家人節哀保重」；「星光2」第6名曾沛慈在Instagram發黑底文，表示「老師，我們會想念您，謝謝您曾給我們的幫助和指導，願您安息」；「星光1」亞軍周定緯在Instagram分享「旋木」的音樂，難過說「小胖老師一路好走，謝謝您曾經的提攜與厚愛，如今沒有病痛了，請於天堂自由地翱翔」。

那英昨晚也在個人工作室微博悼念，「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他、唱著歌。小胖，一路走好」。