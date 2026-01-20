我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

辭世10周年…張榮發行善不止息 生活照、手稿曝光

記者胡瑞玲／台北20日電
長榮集團創辦人張榮發與基金會受助者林原生。(張榮發基金會／提供)
長榮集團創辦人張榮發與基金會受助者林原生。(張榮發基金會／提供)

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，而張榮發基金會成立40年已累計投入逾100億元(台幣，下同)，近十年更多達40億元，為讓大眾理解張榮發初心，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓B1舉辦紀念特展，免費開放給各界參觀。

「長榮」的由來，總裁張榮發原要採用自己名字為公司中文名稱「榮發海運公司」，後考慮以自己姓名的前兩字「張榮」命名，最後取「張」姓的「長」字邊，變成「長榮」二字，成為「長榮海運公司」。英文公司名稱原採長榮的英文拼音「Chung Yung」，經考慮後採意譯的方式，最後，定為「Evergreen」象徵公司永遠朝氣蓬勃、繁榮興盛。

張榮發晚年全心投入公益，心心念念行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美表示，他們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，「即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做、盡量做善事」。

基金會表示，「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規畫四大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面；紀念特展自1月20日起至2月22日止，免費開放，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

受惠張榮發及基金會幫助的林原生，就學時得到基金會的清寒獎助學金，如今已是即將升格為船長的長榮海運大副，他說，因張榮發及基金會拉了他一把，給予鼓勵與指引，才找到人生航向。

林原生透露，17歲時家裡困頓繳不出學費、餐費，已欠6至7萬元，張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，真的是「及時雨」，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學，並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還家中200萬債務。

林原生說，因為基金會拉了一把，他才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向，他分享自己首趟航海任務，隨身攜帶「張榮發回憶錄」當成護身符、自我惕厲。

另外，張總裁在世時，言談中常提及一位「阿花」，是位一出生就看不見，小學只讀半年就輟學的女聲樂家朱萬花，因張榮發某天聽到她的歌唱深受感動，因此提出替她找聲樂老師進修，甚至送她出國留學。

朱萬花說，當時她希望張榮發將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台，「未料張總裁真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，從此展開與長榮交響樂團長達十年的合作演出。朱萬花紅了眼眶說，張總裁不但圓了她的歌手夢，更透過張榮發基金會長期資助身障者藝文協會，讓她扮演起更多身障表演者的圓夢推手，協助身障者勇敢走出陰霾，爭取藝術平權。

張榮發辭世10周年紀念特展19日舉辦開展記者會，張榮發基金會鍾德美執行長（右三）...
張榮發辭世10周年紀念特展19日舉辦開展記者會，張榮發基金會鍾德美執行長（右三）與來賓打開記載著張榮發總裁金句的書本，揭開序幕。左起分別是樟湖生態國民中小學校長陳清圳、長榮海運大副林原生、奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮、視障歌唱家朱萬花、「本心—張榮發的心內話與真性情」作者陳俍任。(圖／張榮發基金會提供)

長榮 交響樂

上一則

7-11推出「一杯2000元手沖咖啡」台灣超商搶攻黑金市場

下一則

賣假學歷刑期88年…前科大校長逃匿 檢竟用20年前照片通緝

延伸閱讀

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲
白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息 專家：50歲起強化吞嚥力

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息 專家：50歲起強化吞嚥力
紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」