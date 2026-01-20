辭世10周年…張榮發行善不止息 生活照、手稿曝光

長榮集團創辦人張榮發與基金會受助者林原生。(張榮發基金會／提供)

全球航運界巨擘、長榮 集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，而張榮發基金會成立40年已累計投入逾100億元(台幣，下同)，近十年更多達40億元，為讓大眾理解張榮發初心，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓B1舉辦紀念特展，免費開放給各界參觀。

「長榮」的由來，總裁張榮發原要採用自己名字為公司中文名稱「榮發海運公司」，後考慮以自己姓名的前兩字「張榮」命名，最後取「張」姓的「長」字邊，變成「長榮」二字，成為「長榮海運公司」。英文公司名稱原採長榮的英文拼音「Chung Yung」，經考慮後採意譯的方式，最後，定為「Evergreen」象徵公司永遠朝氣蓬勃、繁榮興盛。

張榮發晚年全心投入公益，心心念念行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美表示，他們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，「即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做、盡量做善事」。

基金會表示，「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規畫四大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面；紀念特展自1月20日起至2月22日止，免費開放，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

受惠張榮發及基金會幫助的林原生，就學時得到基金會的清寒獎助學金，如今已是即將升格為船長的長榮海運大副，他說，因張榮發及基金會拉了他一把，給予鼓勵與指引，才找到人生航向。

林原生透露，17歲時家裡困頓繳不出學費、餐費，已欠6至7萬元，張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，真的是「及時雨」，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學，並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還家中200萬債務。

林原生說，因為基金會拉了一把，他才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向，他分享自己首趟航海任務，隨身攜帶「張榮發回憶錄」當成護身符、自我惕厲。

另外，張總裁在世時，言談中常提及一位「阿花」，是位一出生就看不見，小學只讀半年就輟學的女聲樂家朱萬花，因張榮發某天聽到她的歌唱深受感動，因此提出替她找聲樂老師進修，甚至送她出國留學。