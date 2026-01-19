我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

每天做這項簡單運動5分鐘 可助長壽

趙少康大罷免「2次亮票」法官判拘役55日還可緩刑

記者王聖藜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

中廣前董事長趙少康去年7月26日台灣立委大罷免投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，依違反選罷法起訴，法院傳喚趙，趙認罪，表示第一時間已認錯，保證不再犯，律師替趙建請法官輕判；台北地院今宣判，法官判趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。

趙少康日前出庭時表示，亮票後就承認做了錯誤示範，從沒有不認錯，他真的沒有聽到選務人員制止，他事後向媒體查證，記者也沒聽到，更沒有媒體報導有選務人員出聲制止，且以他的個性，有人制止不會不聽勸。

趙少康還說，檢察官說他「故意」、「兩次」亮票，他擔任議員、立法委員多年，所謂禁止亮票是基於怕報復、賄選2個理由，他沒有必要故意亮票，而且他的立場大家都知道，也無亮票的必要。

趙表示，檢方認為他犯後態度不佳，不過，當天他在大安分局就承認亮票，也請警察轉達檢察官給他不起訴或緩起訴處分；趙說，他有宗教信仰，這輩子第一次被起訴，感覺很難過，要再次表達不好意思。

公訴檢察官表示，趙少康是公眾人物，亮票會產生很大的影響，且趙不是過失亮票，請法官妥適量刑。

檢方起訴，趙少康2025年7月26日上午9時在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進時，將罷免票平舉胸前，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄的面朝身體外側，以此方式將圈定內容供媒體拍攝。

趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員再次提醒不得亮票，趙低頭檢視手中罷免票，再次以此靜止狀態供記者拍攝，才將罷免票投入票匭。

檢方因此認定，趙少康先後2次將圈定內容出示他人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，建請法院審酌趙是知名公眾人物，於罷免投票過程中刻意違反法律規定，予以從重量刑。

罷免 趙少康 投票

上一則

台1.25兆軍購含無人機、無人艇 美對台4項軍售仍保密

延伸閱讀

柯文哲：大罷免很多人為救我而投票 藍別高估實力

柯文哲：大罷免很多人為救我而投票 藍別高估實力
藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票…秦慧珠開轟4個字

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票…秦慧珠開轟4個字
大罷免亮票 趙少康認罪「保證不再犯」

大罷免亮票 趙少康認罪「保證不再犯」
王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民

王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大