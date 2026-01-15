出戰澳網1分大滿貫賽 周杰倫國籍列「CHN」非「TPE」

周杰倫14日現身澳網，參加「一分大滿貫」賽，結果連球都沒碰到就輸了。（美聯社）

華語樂壇天王周杰倫 今年登上澳洲網球公開賽 ，14日以球員身分參加「一分大滿貫」賽，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），只是籤表上周杰倫名字後面的國籍被列為代表中國的「CHN」而非代表台灣的「TPE」。

「一球大滿貫」參賽選手都列有國籍，代表台灣的女將葛藍喬安娜就明確以（TPE）標示，唯獨周杰倫是（CHN），引起討論，不過，賽事只是屬於趣味性質。

至於籤表「前球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）不列國籍括弧，主要是受到國際網總（ITF）因俄羅斯入侵烏克蘭事件制裁，凡是俄羅斯選手只能以個人參賽不列國籍。

周杰倫對上約維奇，他帶著墨鏡現身，上場前帥氣把墨鏡往場邊一丟，台下還有不少觀眾舉著海報為他加油，可惜對方發球強勁，周董連球都沒碰到就輸了。

澳網介紹，周董是華語流行樂天王以及在電影「青蜂俠」飾演「加藤」的演員，周董在賽前與西班牙球王艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）聊天，還興奮拿著自己的證向艾卡拉茲展示。

澳網「一分大滿貫」比賽用「剪刀石頭布」決定發球權，業餘選手有兩次發球機會、職業選手僅一次發球機會。周董猜輸約維奇，對方發球角度非常刁鑽，周杰倫完全無法回球。

事後周董也在IG限動表示：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」他也對於猜拳輸了沒贏得發球權感到遺憾：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」

「一分大滿貫」賽在2025年首度舉行，以一球決勝負，由22位頂尖職業球員、10名澳洲業餘球員共同參賽，比賽採單淘汰制，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先贏得一分的一方獲勝晉級，最終連闖五關的贏家，將可獨享百萬澳幣（約2114萬台幣、約66.8萬美元）的冠軍獎金。除了台灣好手葛藍喬安娜，還有新生代球王艾卡拉茲、辛納、前波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國知名女將高芙（Coco Gauff）、日美混血女將大坂直美等大咖球星。