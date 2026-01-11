我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

「那男人來了」 台灣名投曹錦輝加盟陸職棒 13日CPB聯賽首秀

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。（取材自福州海俠官方社群）
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。（取材自福州海俠官方社群）

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽今年元旦開打，福州海俠隊官方正式宣布網羅現年44歲的台灣名將曹錦輝加盟。球隊公告以「那個男人，他來了！」為號召，預告曹錦輝披上71號球衣將於1月13日迎來聯賽首秀，對決廈門海豚隊。

曹錦輝資歷顯赫，1999年以220萬美元簽約金加入美職洛磯隊，2003年登上大聯盟，最快球速達100英里（約161公里）。2008年12月返台參加中職選秀，加盟兄弟象隊，卻在2009年捲入黑象事件（職棒簽賭案），遭中職永久禁賽。

曹錦輝離開棒壇後曾經開麵店，2015年重返大聯盟加入道奇隊，令許多球迷感到震驚，2017年才宣布退休。曹錦輝退休後開設棒球教學機構，本身有維持訓練，網路上曾有他飆出150公里火球的影片。

本報系聯合新聞網報導，曾打過中華職棒的CPB球員，包含上海正大龍隊林益全、巴奇達魯．妮卡兒，廈門海豚隊張喜凱、林詠翔、李嘉祥，福州海峽隊黃勇傳、郭峻偉。

統一獅隊球星陳傑憲的哥哥陳傑霖是福州海俠內野手，他長年在中國大陸教球。

CPB原先規畫各隊台港澳球員至少10人，外籍球員不設限。後來因中國大陸本土球員人數充足，而取消這項規定，台灣選手屬自由球員，各隊可不透過選秀，自行接洽簽約。廈門海豚陣中有12名台灣球員為4隊最多，福州海俠9人、上海正大龍6人，深圳藍襪2人，4隊共29名台灣選手。

另據中時新聞網報導，福州海俠隊目前的陣容具備濃厚的「台灣味」，教練團由曾率領統一獅達成三連霸的傳奇教頭「飛總」呂文生領軍，搭配前中信兄弟牛棚教練葉明煌、前中華隊教練邱敏舜，以及具備運科專家陳少莆。球員戰陣容包含前統一獅內野手黃勇傳、捕手郭峻偉等好手。

前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。（本報資料照片）
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。（本報資料照片）

退休 道奇 陳傑憲

上一則

女客哭訴曾遭父性侵 串燒老闆竟生色心猥褻她

下一則

鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行

延伸閱讀

「那男人來了」曹錦輝暌違9年復出 加盟中國職棒

「那男人來了」曹錦輝暌違9年復出 加盟中國職棒
疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測

疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測
民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班

民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班
小三通開航25周年 中媒：累計運送旅客逾2600萬人次

小三通開航25周年 中媒：累計運送旅客逾2600萬人次

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家