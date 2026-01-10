「那男人來了」曹錦輝暌違9年復出 加盟中國職棒

前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。（本報資料照片）

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽今年元旦開打，福州海俠隊官方正式宣布網羅現年44歲的台灣名將曹錦輝加盟。球隊公告以「那個男人，他來了！」為號召，預告曹錦輝披上71號球衣將於1月13日迎來聯賽首秀，對決廈門海豚隊。

曹錦輝資歷顯赫，1999年以220萬美元簽約金加入美職洛磯隊，2003年登上大聯盟，最快球速達100英里（約161公里）。2008年12月返台參加中職選秀，加盟兄弟象隊，卻在2009年捲入黑象事件（職棒簽賭案），遭中職永久禁賽。

曹錦輝離開棒壇後曾經開麵店，2015年重返大聯盟加入道奇 隊，令許多球迷感到震驚，2017年才宣布退休 。曹錦輝退休後開設棒球教學機構，本身有維持訓練，網路上曾有他飆出150公里火球的影片。

本報系聯合新聞網報導，曾打過中華職棒的CPB球員，包含上海正大龍隊林益全、巴奇達魯．妮卡兒，廈門海豚隊張喜凱、林詠翔、李嘉祥，福州海峽隊黃勇傳、郭峻偉。

統一獅隊球星陳傑憲 的哥哥陳傑霖是福州海俠內野手，他長年在中國教球。

CPB原先規畫各隊台港澳球員至少10人，外籍球員不設限。後來因中國本土球員人數充足，而取消這項規定，台灣選手屬自由球員，各隊可不透過選秀，自行接洽簽約。廈門海豚陣中有12名台灣球員為4隊最多，福州海俠9人、上海正大龍6人，深圳藍襪2人，4隊共29名台灣選手。

另據中時新聞網報導，福州海俠隊目前的陣容具備濃厚的「台灣味」，教練團由曾率領統一獅達成三連霸的傳奇教頭「飛總」呂文生領軍，搭配前中信兄弟牛棚教練葉明煌、前中華隊教練邱敏舜，以及具備運科專家陳少莆。球員戰陣容包含前統一獅內野手黃勇傳、捕手郭峻偉等好手。