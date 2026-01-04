「我活下來了」陳文茜戰勝病魔 跨年夜為郝龍斌、胡志強彈琴

我的頻道

記者楊德宜／台北4日電
資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，3日在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉鈴彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。（取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專）
資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，3日在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉鈴彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。（取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專）

資深媒體人陳文茜積極抗癌，她3日凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專寫下「友誼長存」，她的好友台北市前市長郝龍斌、台中市前市長胡志強、胡志強妻邵曉鈴，一直以來鼓勵她，去年底她為三人彈奏鋼琴，「我活下來了」，她說，跨年不看煙火，「煙火就綻放在我們的心底」。

陳文茜回憶，2024年底前相約台中，「他們帶著滿臉憂愁，因為醫師朋友均告之，文茜這樣的黏膜性黑色素腫瘤，而且幾乎擴散到全身，要活下來很難，除非奇蹟出現。大概壽命半年多吧」。於是2024年底12月27日，三人送她到台大癌症醫院，之後看著她準備打下了兩劑好大包的免疫療法藥物。

當時胡志強告訴郝龍斌，一個月要相聚兩次，到醫院陪伴她。而去年底在相同的地點，她彈鋼琴，邵曉鈴跟她說，「我好愛妳，妳要好好的」，她笑回，「妳會好，我也會好」。唱起蘇格蘭民謠「Auld Lang Syne」，中文翻譯「友誼長存」，送走了2025年最後一天。

陳文茜寫下，有許多事物值得歡慶，「我活下來，見證難得的友誼」。一夜談古論今，對也好，錯也罷，反正都活過來了。歡慶我們的靈魂仍然對美好事物的機敏，歡慶我們對人毫無芥蒂的喜愛，而且與日俱增。

陳文茜 郝龍斌 癌症

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝龍斌美女智囊掌國際部

鄭麗文當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛跟使命感不會變

國民黨主席選舉北市投票率不高 郝龍斌「本命區」不到4成

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

兩岸示意圖。（AI生成）

國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

