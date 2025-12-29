林書豪球衣退休儀式 周董擔嘉賓 親曝原想再打一季但身體抗議

我的頻道

記者曾思儒／台北29日電
今年8月無預警退休的林書豪（右）28日舉辦球衣退休儀式，好友天王周杰倫（左）現身致意。(記者邱德祥／攝影)
今年6月幫助新北國王隊奪下職籃TPBL總冠軍，包辦雙料MVP的「哈佛小子」林書豪8月底無預警宣布結束15年職業籃球員生涯，昨天他舉辦粉絲見面會，表示赴台的三個目標都已達成，加上想有更多時間陪伴家人，最後才做出退役決定。

林書豪昨天的粉絲見面會共有777名球迷與會，不少球迷都穿上林書豪各時期球衣到場，見面會最後環節林書豪一一和球迷合影，感謝10多年的相伴和支持。

見面會上林書豪首度透露，6月打完總冠軍賽後，仍和弟弟林書緯在美國加州訓練，身體也做好可以比賽的準備，思考8個星期，已在國王註冊球員的最後一刻給了總經理毛加恩「I'm back」再打一季的答案，不料發完訊息才睡兩小時卻感到渾身不適，讓他天還沒亮就開車到哥哥、嫂嫂家，「開了一整天的會，我就覺得，這真的不對。」

林書豪提到，對籃球的熱情，回到球場應該是要很自然的事，不該有那麼多矛盾，「我的個性是100%或是零，我就覺得，好像我要退役。」37歲的他也提到，經過在中國大陸CBA新冠疫情閉館賽季的低潮，他去到到台灣有三個目標，分別是找回對籃球的熱情，在台灣球迷面前打球，以及和弟弟林書緯並肩作戰。第一個在高雄鋼鐵人隊的賽季就重新找到對籃球的快樂，後兩季也完成和林書緯同隊設定，這兩季更都打下冠軍，加上滿身傷已影響生活，才做出離開球場決定。

退役後的林書豪，很享受和兒子的親子時光，去年8月宣布升格人父的他透露，上季打總冠軍賽時，時間都花在球隊開會、治療傷勢，幾乎沒有時間陪伴妻兒，現在多了很多相處時刻。他笑說：「現在是我出門我兒子會哭，因為我不在，因為他很黏我。」他也透露仍在思考下一步，目標是幫助下一代，會和團隊討論後慢慢做出決定。

國王昨也為林書豪舉辦球衣退休儀式，新莊體育館星光雲集，林書豪演藝圈好友吳建豪、瘦子擔任表演嘉賓，「華語流行天王」周杰倫成神祕嘉賓，巴黎奧運奪金的「金牌拳后」林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎和周思齊等精英選手也到場，一同見證7號球衣高掛的特別時刻。

