快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

才說舉報五月天經紀公司 朱孝天道歉了：情緒失控

記者梅衍儂、林宸誼／台北26日電
朱孝天稱阿信說的話只是「場面話」。(取材自微博)
朱孝天沒跟上F3和五月天阿信開巡演後，先是錄影片嗆聲相信音樂，24日又在粉絲群暴走，網路流傳數張他在粉絲群爆料的截圖，事件鬧大後，不但登上微博熱搜，更是引發兩岸網友熱議，認為他是「得不到就毀掉」的性格，但也有一派網友認為，截圖可能是合成，不一定真的是朱孝天本人。

然而，25日晚朱孝天發文道歉，不但認了自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入：

朱孝天聲明如下：

澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天

2025年12月25日

朱孝天道歉了。圖／摘自微博
「朱孝天爆料五月天公司」25日登上微博熱搜。陸網稱，藝人朱孝天在粉絲群中稱，已舉報五月天所屬經紀公司「相信音樂」，並且已配合相關部門完成官方調查。

他在粉絲群中爆料，五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉嫌多項違規行為，包括勾結黃牛炒票、通過跨境貿易公司轉移資金逃稅、強制藝人假唱，甚至牽涉立場問題。

中國新聞周刊報導，「F★FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」12月19至22日在上海舉行，連開4場。五月天阿信擔任此次演唱會的製作人，並上台與3人合唱。

F4的吳建豪（左起）、周渝民、言承旭和朱孝天先前合體復出後就拆夥。（圖／相信音樂...
阿信在談話環節表示，「感謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，並解釋補位動機：「我不忍心讓四面舞台空著一個角落，不忍心讓F3承受所有壓力，更不忍心讓等待20年的粉絲希望落空。」阿信強調自己只是「對音樂和演出固執的傢伙」，為籌備4場F3演出，擠時間完成其他22場演唱會。

隨後，朱孝天在粉絲群隔空回應：「他說了好幾次了，可我這邊沒有收到任何消息...場面話，聽聽就算了吧...」。

上觀新聞報導，朱孝天日前回應「被退出F4」，自稱被「抹黑」和「潑髒水」，是透過報導才得知自己被除名，此前從未與相信音樂簽約。

朱孝天於8日發布影片回應退出F4合體引發的爭議。朱孝天在回應中澄清，他與「相信音樂」不存在合約關係，「我們一直以來都是以一個談論意向的方式，包括我前一陣子跟大家在網上分享的，也都是我們在談的意向部分。」

他透露，在幾個月前拒絕了對方3個要求後，「相信音樂」便單方面切斷了與他的所有聯繫。隨後網路上出現了因他「洩密」導致活動延期、乃至最終被移出團隊的說法。

朱孝天稱，自己和大家一樣，也是透過這些報導才得知被排除在此次活動之外，因此他將不會參與本次演出，對此他表示遺憾。

「F4」是男子偶像組合，由言承旭、朱孝天、周渝民、吳建豪四名成員組成。2001年4人一起主演偶像劇「流星花園」走紅。隨著「流星花園」的熱播，4位主演成立男子團體。

