美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

公視第八屆董監事候選人 朱宗慶入列 胡元輝未獲提名

記者陳宛茜、屈彥辰、林銘翰、張曼蘋／台北18日電
文化部表示，公視董事候選人提名名單將提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。（記者蘇健忠／攝影）
第七屆公視董監事任期屆滿逾半年，文化部昨終於公布下一屆董監事提名名單，總計14人，涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等領域。文化部表示，名單將提送由立院國民黨民進黨民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。

對於文化部昨宣布公視董監事候選名單，國民黨立委羅廷瑋認為，在公共媒體治理、新聞中立制衡等方面仍顯不足；民眾黨立院黨團副總召張啓楷盼盡快審查；民進黨立委林宜瑾說，立院各黨應抽離政治的手。

行政院提名14名董監事候選人中，有7位董事、3位監察人是現任的，分別是智榮基金會董事長施振榮、高師大客家文化研究所教授洪馨蘭、北藝大劇場設計學系及電影學系教授陳湘琪、歌手舒米恩·魯碧、台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製作高文宗、台大管理學系教授劉啟群。

新提名的7位董事則包括世紀奧美公關創辦人丁菱娟、政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、阮劇團創辦人汪兆謙、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥；兩位新提名的監事為萬國法律事務所資深合夥律師范瑞華、若谷股份有限公司董事長馬天宗。

還有一名員工董事代表，由公視數位內容部製作人張世傑擔任。至於現任董事長胡元輝則未在提名之列，將由新一屆董事出爐後，由董事當中推選出新的董事長。

文化部長李遠指出，行政院提名董監事候選人時，特別著重董事會組成及候選人具備多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長，期盼這份經過超過以往，更為慢火熬燉回應各界期待的名單，能獲得審查委員高度支持，順利組成公視第八屆董事會。

對於文化部端出的名單，張啓楷說，公視董監事名單拖延已久，不僅違反公共電視法規定，同時也影響公視換屆運作，既然有人選就要盡快審查。

羅廷瑋說，文化多元固然重要，但對公共媒體而言，更關鍵是董事會是否具備足夠的治理能力與制衡功能。

林宜瑾表示，公視第八屆董監事候選人，橫跨傳播、藝文、影視、科技、教育等專業領域，且同時涵蓋各族群。立院各黨應抽離政治的手並拉開「臂距原則」，交由跨黨派審查委員會做出理性而明智的判斷。

第8屆公視董監事提名名單 製表／陳宛茜
民眾黨 國民黨 民進黨

