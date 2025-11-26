指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓

我的頻道

記者王宏舜／台北26日電
周玉蔻（右圖）喊冤稱從沒使用「霸王硬上弓」來形容黃國昌與女學生的關係。（本報資料照片）
周玉蔻（右圖）喊冤稱從沒使用「霸王硬上弓」來形容黃國昌與女學生的關係。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨黨主席黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。周女上訴，稱從來沒說過「霸王硬上弓」，律師也解釋貼文是要探討教授與學生間特別權力關係，非故意誹謗，台灣高等法院今駁回確定。

黃國昌也提告請求損害賠償100萬元（新台幣，下同，約3.1萬美元），台北地院民事庭認為周女的發文確實侵害黃國昌名譽，去年4月判她須賠償30萬元確定。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文，寫下「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等文字。

黃國昌認為周玉蔻惡意捏造，向檢方提告加重誹謗罪，另提民事求償100萬元、要求刪除臉書上汙衊的文章，以及刊登本件判決。

台北地院言詞辯論時，周玉蔻哽咽說，她評論政治新聞，檢方起訴媒體的態度十分散漫、輕率，只找個事務官開庭就起訴她，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。

周女說，自己有50年新聞工作資歷，只不過在提醒社會一個可能擔任法務部長的人的行徑，如果評論得不對，黃大可召開記者會立刻回答，黃後來擔任不分區立委，掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，她覺得悲哀。

周玉蔻表示，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過，這回她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴。周女說，覺得很無助，「像一隻小螞蟻」被輾壓。

檢方認為周玉蔻的貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，女學生「就像『鍾沛君案』確有妨害性自主事件存在」，評論須基於正確的事實、或查證過的事而為，黃國昌過去言論是談及「師生戀」，但從來沒說過自己是「強制」、是「硬上」，周卻不查證。

一審判決後，周女上訴。高院開庭時，律師稱在周玉蔻貼文前，已經有黃國昌擔任教授期間與女學生師生戀等情事，既涉及教授與女學生之上級對下級、特別權力關係，這部分的評論並非誹謗。

黃國昌的告訴代理人批評周玉蔻無悔意，請求駁回她上訴。告代說，周玉蔻的貼文語句是「陳述」，不存在任何譬喻成分，且她在地檢署的說詞將「教室」改成「辦公室」，也沒提到特別權力關係，根本是臨訟杜撰，具真實惡意。

周玉蔻喊冤，說在地檢署時只有檢察事務官詢問她，沒見過檢察官，本想待見到檢察官後再說明，詎料就被起訴了，一審判決書寫她的文字「如常見之俗諺『霸王硬上弓』」，但她沒用「霸王硬上弓」這幾個字，很冤枉。

黃國昌 民眾黨

賴清德吃壽司挺日本 國台辦：吃媚日飯、幹賣台勾當

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注

