中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

強迫員工睡館嫂？館長直播怒斥：被性騷怎會離職又回任

記者李姿瑩／台北16日電
館長親自直播說明原委。(取材自YouTube)
館長親自直播說明原委。(取材自YouTube)

「館長」陳之漢近日遭「大師兄」李慶元等三名資深員工指控性騷擾及金錢糾紛，甚至講出要求員工與館嫂發生性行為等離譜言詞。對此，館長昨晚透過直播親自回應，否認相關指控，直接公開該名自稱受害的員工曾在離職一年後再度回到公司任職，月薪高達8萬元台幣(約2600美元)。

館長怒問，如果真的遭受性騷擾，該員工怎麼會願意再回到同一環境？如今被猛烈攻擊，館長無奈表示「我說沒有，它們說有嘛」、「公說公有理，隨便他們去講」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔阿」。

館長透露，自己並非完全無感，日前為了風波向老婆道歉，還抱著她哭。老婆安慰他說，自己沒有關係，現在最重要是把小孩顧好，希望他好好度過這關，讓館長相當心疼難過。

館長感慨遭到斷章取義、惡意恐嚇取財，相信明眼人都看得出來，未來不再回應，法律問題都交給律師處理。

「噓！星聞」報導，根據李慶元描述，事件可追溯至2018至2019年間。當時館長透過LINE電話要求特助小偉拍攝私密部位並傳送給他。小偉好奇原因，館長竟回說「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二」。小偉基於認識已久並視館長為大哥，便照做了，之後館長還向小偉分享兩人親密影片與語音。

而事情為何爆出？李慶元透露，日前他與館長協商討論該如何面對這件事，館長在會議上情緒激動、數度落淚並道歉，然而卻在之後的直播中反指自己遭「恐嚇」，讓他無法再忍了。

李慶元強調，小偉從頭到尾沒有提出金錢索賠，僅希望獲得道歉，是館長自行提出並給出賠償承諾，隨後又遲遲沒等到結果、斷聯，與館長於直播中聲稱被勒索的說法完全不同。他表示：「如果我有一句話說錯，我願意負全部責任。」更直言所有會議錄音與通訊紀錄皆能還原真相。

李慶元為小偉不捨：「你們兩夫妻欺負一個員工可以欺負成這樣子喔？這個員工也被你這樣糟蹋，身心出了問題，也從公司離開了一年休養。你一直講他壞話，在公司一直講他壞話。」並開嗆：「你真的覺得你是網紅喔？現在FB很多成吉思汗的員工在看啊，來啊，你們的師父、老闆就是這樣子啊。」

除了性相關指控，他也質疑館長的公司財務往來不透明。他指出，公司營運資金皆由股東投入，館長本人從未實際出資；公司大額支出理應經由他簽核，但他懷疑仍有未經授權的金流。

其實李慶元爆料前，館長就先於直播中就自曝遭「恐嚇」，並否認「傳私密照、和他老婆性騷員工」內容，說道：「我沒有幹這種事」。他稱是對方缺錢，才合夥前員工「恐嚇」他，也因館長控訴，才激得李慶元認為協助處理事情卻反被指控，於14日晚間大爆料，並陸續發文反擊「話都你陳先生說的，我們哪裡有亂說話，都是你自己在演」，大罵館長「惡人先告狀，還不說實話」。

