坤達、修杰楷、陳柏霖等5藝人閃兵 檢求刑2年8月

台灣新聞組／台北15日電
陳柏霖。(本報資料照片)
藝人閃兵愈爆愈多，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員的對話紀錄擴大清查，逼得近來藝人陸續出面自首，涉案藝人已達18人，「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天等10人已先起訴，檢方昨再偵結起訴12人，包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等五人與五名逃兵役男，另有主嫌陳志明及共犯李名宸。

新北檢指出，陳志明利用制度漏洞，指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收兩名共犯參與，使為數眾多役男規避服兵役義務，犯罪情節重大，建請法院從重量處六年刑期。

而修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等五人身為藝人屬公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，仍蓄意規避兵役，考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。

另外，檢察官也針對第一波起訴的役男具體求刑，四個月兵役者求刑一年，一年兵役者則求刑2年2月。至於男星王大陸當時因陳志明入監，未能完成後續逃兵犯行，雖不構成妨害兵役治罪條例，但也依刑法偽造文書罪求刑一年。

檢察總長邢泰釗指出，逃避兵役犯罪共有三種類型，其中以閃兵類對於社會危害最鉅，檢察機關對於惡性重大閃兵案件，應從嚴從速偵辦，具體求刑，是建立兵役制度公平最有力的法律宣導。

對於新北檢起訴求刑，陳柏霖、修杰楷都不再多回應，坤達、書偉和小杰經紀人都表示「尊重司法程序，並將全力配合後續審理」。

而坤達、書偉重挫演藝事業，也影響所屬團體Energy，他們的唱片公司相信音樂先前宣布團體停工至明年6月30日，但明年初兩場小巨蛋演唱會不受影響，如今面對起訴，相信音樂表示演唱會目前照原定規畫進行，後續如有變動將第一時間公告。

目前已知涉案藝人包括6月起訴的王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石10人。14日再起訴五名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），再加上日前自首的唐振剛、薛仕凌、阿達，已知有18藝人涉案。

修杰楷因閃兵案遭求刑。(本報資料照片)
閃兵 修杰楷 陳柏霖

經濟學人示警「台灣病」榮景潛藏風險

張榮恭會宋濤 傳陸委會擬擋滬官赴台 雙城論壇恐生變

