女控王文洋包養生子不認帳 求償10億敗訴

台灣新聞組／台北11日電
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)
74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，提告的女方宋女主張，她與王文洋有親密關係，王需負擔未來對她相關費用，於是向王求償10億元(台幣，下同)以及負相關義務。台北地院審理認為，提告的女方沒有舉證證明王文洋有何賠償義務，日前判決判女方敗訴。可上訴。

宋女指控，2018年間王文洋透過中間人許男認識小40多歲的她，兩人發展出親密關係，宋女於2019年初懷孕生下一子。宋女主張，王文洋曾口頭允諾每年支付200萬元至孩子20歲，並曾交付4000萬元作為扶養費，還送過卡地亞戒指、愛馬仕柏金包等奢侈品，因此要求王文洋讓孩子認祖歸宗，並負擔未來相關費用。台北地院召開調解庭時，宋女提出10億元和解金，遭到王文洋拒絕。

王文洋否認曾與宋女發生性關係，也否認曾給付4000萬元給對方。王文洋主張，宋女使用包養網站，認識的客戶達兩位以上，甚至曾與介紹人發生性關係，可證對方交友情況複雜，與他無關。王文洋並表示，女方無法舉證他有撫養小孩事實，且女方具體在何時、何地曾與他發生關係都講不明白，因此拒絕驗DNA

法院審理後認為，提告的女方所提出的錄音帶等證據，雖提及金錢，但未說明金錢多少，金錢的用途等，證據無法證明跟王文洋有關，此外，也沒有其他證據佐證女方說法為真實，判決女方敗訴。

判決並指出，本件事證已臻明確，王文洋與原告其餘證據調查的聲請，由於對審理結果不生影響，都無調查的必要；至於兩造攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後，也與判決結果不生影響，不再審酌。

