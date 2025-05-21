陪聊變包養、初夜被奪獲賞2疊鈔 女大生爆王文洋翻臉始末

宏仁集團總裁王文洋近日爆出桃色風波。（本報資料照片）

74歲的宏仁集團總裁王文洋，近日再傳桃色風波，一位宋姓女子自稱大學時被他包養產子，如今孩子已經五歲，想要認祖歸宗卻遭拒，因此和王文洋對簿公堂，更求償和解金逾10億元（台幣，下同，約3300萬美元）。宋女日前接受媒體採訪，說出當時與王文洋認識、交往到生子的經過，並透露兩人曾在宏仁集團辦公室及王的信義區豪宅內激戰。對此，王文洋透過律師回應，表示一切交由法院審判，同時也嚴厲譴責損害隱私權和名譽權，將依法維護自身權益。

據《鏡週刊》報導，宋女表示，約五、六年前一名許姓男子在網路上看到她照片約她見面，問她是否有性經驗，她說沒有，男子告訴她「我老闆年紀大，喜歡妳這種的」，希望宋女去陪老闆喝酒聊天幫助入睡，宋女也答應。

不久許姓男子就來電，說帶宋女去見老闆，她被帶去台北101 附近的一間豪宅，還被強迫關掉手機檢查，她在房內見到了一位白髮蒼蒼的老先生，當時她並不知道對方身分，老先生帶她走上旋轉內梯上二樓，房門推開就是主臥，裡面有一張大床，矮櫃上還擺了老先生全家福。

《鏡週刊》報導指出，宋女稱進入臥房，老先生立刻要她脫掉衣服，接著「無套」發生性關係，女子當天就被奪去初夜並落紅，老先生知道她是處女非常開心，當場給了她兩疊千元鈔票共20萬元，並交代她去浴室沖洗，之後請佣人叫計程車送她回家。過一陣子，女子又接到未顯示號碼電話，老先生指示她再到信義區豪宅，兩人又無戴套發生性關係，這次老先生只給她10萬元。

報導指出，宋女稱與王文洋維持關係五年多期間，王曾送他瑞士名表、愛馬仕 柏金包及卡地亞的戒指。她提到，從雙方第一次結識就被帶到信義區豪宅發生關係，之後陸續在宏仁集團新舊辦公室發生近十次性關係。

宋女還透露，王文洋答應她產子後，每年可領200萬元，到孩子20歲成年為止，直到小孩生了，宋女要求拿完4000萬元款項時，王卻翻臉不認人，更辱罵她是妓女。宋女當時告訴王文洋，只想讓孩子過好一點，也能像哥哥姊姊（指王文洋的婚生子女）一樣讀好學校，不料王文洋氣得大罵「不一樣！」，認為兩人關係是建立在買賣之上，本來就要配合發生關係。

宋女痛批王文洋自私，不但與她發生關係近十次，就連經期來了也硬要，懷孕身體不舒服也被要求口交，或撫摸她的身體。而在生下孩子後，王文洋也從未關心過，宋女因此決定對簿公堂討回公道。

對此，王文洋委由永然聯合法律事務所回應，本案屬王文洋先生的個人隱私，與社會公益無關，對於宋姓母女一再刻意向媒體爆料、意圖誤導媒體報導影響法院的審判判斷，會對「程序公平」、「不公開審理」的制度設計造成不利影響。王文洋先生嚴厲譴責上述行為損害其隱私權及名譽權等不法情事，強調後續將會依法律維護自身權益。