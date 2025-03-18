我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

林秉樞須插管復健 特約醫院無病床 上月獲准保外就醫

記者蔣永佑／新北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞服刑期間，因多重器官衰竭一度病危被葉克膜救回一命，台北看守所已同意他保外就醫。(本報資料照片)
民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞服刑期間，因多重器官衰竭一度病危被葉克膜救回一命，台北看守所已同意他保外就醫。(本報資料照片)

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對高施暴，判刑2年10月定讞入獄，他於台北監獄台北分監服刑期間出現多重器官衰竭一度病危，靠葉克膜救回一命，因須持續住院但特約醫院卻無病床，台北看守所日前同意保外就醫。

北所指出，原本林秉樞應轉往普通病房，繼續插管進行呼吸自主訓練等復健，但因特約醫院已無病床，所方依監獄行刑法規定，參酌專業醫囑及評估其健康狀況，為使其接受妥適醫療照護，上月21日同意保外就醫；事前依法報請新北地檢署，檢方將林責付給父親，限制住居、出境、出海。

林秉樞2021年間痛毆高嘉瑜，被依傷害等罪判刑定讞，又未獲檢方同意易科罰金，前年10月6日入獄服刑。他曾表示，自己有高血壓、高血糖等疾病，每周要到醫院洗腎。

服刑期間林秉樞體重暴增至134公斤，多次身體不適前往所方醫療中心就診。去年12月18日病情惡化，駐診醫師建議戒護就醫，住進部立台北醫院以葉克膜急救多日，今年1月9日移除，同月20日起進行呼吸自主訓練。

林秉樞父親今年1月底出面指控北所延誤就醫，指兒子入獄前健康良好，入獄後嚴重虛胖、眼神呆滯、行動不便，會客時曾向他說「我可能會比你早走」。送醫前夕已意識模糊、語焉不詳，每天昏睡20個小時以上還大小便失禁，若兒子命喪獄中，「我死不瞑目」。

林父當時也說，林秉樞送醫後因多重器官感染引發敗血症休克，一度失去呼吸心跳，經全力搶救「99%以上難以救活」，他忍痛簽下放棄急救同意書。

新北檢依據家屬陳情內容，已分案調查北所人員是否涉及傷害罪。

血糖 高血壓 民進黨

上一則

黑白集／經長郭智輝菲律賓種電夢 經濟部打臉

下一則

11天2度跳窗咬傷機車騎士 比特犬遭沒入 飼主被罰20萬

延伸閱讀

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩
NBA／史上第2重球員米勒逝世 當過籃球浪人也曾涉案入獄

NBA／史上第2重球員米勒逝世 當過籃球浪人也曾涉案入獄
兩會現場／「走到哪扎到哪」 醫界人代給人們扎300多針

兩會現場／「走到哪扎到哪」 醫界人代給人們扎300多針
欣欣百貨發重大訊息 李文英內定接董座 高嘉瑜落空

欣欣百貨發重大訊息 李文英內定接董座 高嘉瑜落空

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　