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基隆副市長邱佩琳 靠油畫紓壓 為人生添色彩

記者游明煌／基隆2日電
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今年蛇年，邱佩琳在過年前畫蛇賀年，她不怕蟑螂、蜘蛛、癩蛤蟆，卻只怕蛇，還是努力畫出可愛的美女蛇。（記者游明煌／攝影）
今年蛇年，邱佩琳在過年前畫蛇賀年，她不怕蟑螂、蜘蛛、癩蛤蟆，卻只怕蛇，還是努力畫出可愛的美女蛇。（記者游明煌／攝影）

基隆市副市長邱佩琳的父親是考試院前院長邱創煥，她從媒體人轉入政壇，平時緊張忙碌的工作靠油畫紓壓，只要拿起畫筆就廢寢忘食；她曾開過個展、義賣畫作幫助原鄉孩子。她說，畫畫就像人生，要活出什麼故事，由自己添加色彩。

畫畫是邱佩琳重要的興趣和精神支柱，畫一次都要好幾個小時，甚至多日才能完成。她最喜歡「四季之歌～溫暖滿人間」中「馬」的作品，她畫出在草原奔馳後休息的戰馬，平平靜靜地吃著草，她想表達人雖然處在壓力之下，也依然能自我挺立，找到自己的方向。

邱佩琳曾任東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事。兩年前被基隆市長謝國樑延攬，推動社福政策、產業發展等助益不小。

去年7月，油畫學會在基隆辦畫展，展出36位畫家的百號大畫，邱佩琳3幅作品參展，她畫出原住民純真、善良的神情，隔了4年，畫中的孩子長大了，他們到基隆看展，小朋友看到自己在畫作上也很感動。

邱佩琳說，畫作早已義賣，此次特別借回展出，當初原住民孩童的系列作品共10幅，都是「台灣原聲童聲合唱團」成員，義賣所得也全數捐給原鄉的孩子，希望盡一點心力。

邱佩琳原有國畫基礎，但對油畫陌生，早年她看到朋友家中的畫作很漂亮，循線找到油畫家老師章德明，開啟她的油畫之路。她說，一開始壓力很大，從素描慢慢起步，學畫後更懂得取捨之道，改變過往凡事要一百分的性格，也學會抓大放小，個性變得比較柔和。

「畫畫可以讓我的心定下來」，邱佩琳表示，從油畫中也學到人生很多事可以打破再開始，添哪裡、加哪裡，自己可以做主。

她最近不滿意一幅唐朝女子的舊畫，當時花了不少時間才完成，現在看來覺得臉和身體比例不太對，毅然決然全部重改。

邱佩琳認為，有時大破大立是必要的，人最難是割捨過去所愛或認為是對的，或習以為常的事，但明知是錯，卻姑息不做處理，最終必失分；這對企業、政府、政黨亦如是。

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